Х-фактор: 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн

В субботу, 27 октября, вокальное шоу Х-фактор даст участникам 9 сезона последнюю возможность попасть в тренировочный лагерь.

Смотрите 9 сезон 9 выпуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

9 недель судьи искали народные таланты в каждом уголке страны, и уже в субботу на СТБ - завершающий десятый кастинг, который покажет, кто же достоин пройти дальше и получить шанс выиграть миллион.

Именно в последний день прослушиваний состоится грандиозное возвращение секс-символа 90-х, лидера хит-парадов, знаменитого EL Кравчука. Когда-то он был одним из самых обсуждаемых артистов страны, однако, в последние годы об артисте практически ничего не было слышно, но с помощью Х-фактора он планирует начать новый виток в своей карьере.

EL Кравчук. Фото: Пресс-служба СТБ

"Сейчас у меня стали появляться новые песни, которые, я надеюсь, с помощью Х-фактора и канала СТБ услышит очень много людей. Я всегда шел в разрез с общественным мнением, мне интересно взрывать общепринятые стереотипы, и сейчас яхочу зажечь и взорвать стереотипы, связанные с El Кравчуком, и показать себя настоящего", - говорит артист.

Как признается судья шоу Андрей Данилко, именно он советовал звезде 90-х попробовать себя в этом шоу: "Я ему еще в прошлом году говорил: "Иди на Х-фактор, он покажет тебя так, как не покажет ни одна программа".

EL Кравчук. Фото: Пресс-служба СТБ

Удастся ли артисту повторить свой успех и этот раз?

А также на десятом кастинге покорять сцену будет интернет-звезда, школьный учитель английского языка, девушка, чей голос звучит в рекламах и мультфильмах и даже румынская семья. А один из участников окажется готовым пойти на все ради победы – и даже на скандал с членом жюри.

"Андрей Михайлович, я могу и с вами поскандалить", - заявит он.

Участница шоу Х-фактор. Фото: Пресс-служба СТБ

Чем обернется такое дерзкое поведение для парня и зачем на шоу второй эфир подряд приходит шоумен Дядя Жора, увидим уже в субботу в 19:00 в эфире вокального шоу Х-фактор на СТБ.

Судьи шоу: Настя Каменских, Олег Винник, Андрей Данилко, Дмитрий Шуров

Ведущий: Андрей Бедняков

Напомним, ранее мы публиковали 9 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.