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Від пацанки до панянки: как выглядит 17-летняя победительница шоу

Автор: Дмитрий Войналович

5 сезон шоу "Від пацанки до панянки" на Новом канале выиграла 17-летняя Валерия Ткаченко.

Об этом стало известно в последнем выпуске популярного ТВ-проекта.

Как прошел финал "Від пацанки до панянки"

Сразу пять девушек прошли в финальную неделю: Виктория #Снежка Топчай, Ирина #Бакуля Бакулина, Елена #Зая Питын, Юлия #Финиш Кудилинская, Валерия #Чича Ткаченко.

На финишной прямой проект покинула #Снежка. Педагоги не увидели в ней искренности.

А победительницей проекта стала Лера, за что ее наградили солидным денежным призом - 100 тыс. грн - и золотой брошкой Феникса.

Фото: Лера Ткаченко (instagram.com/lera_chicha.fan1)

"Не верится, что именно я стала победительницей пятого сезона. Спасибо педагогам Школы леди. На проекте они привили мне любовь к себе. Во время проекта у меня появилось много планов. Мечтаю работать воспитательницей в детском саду. Также нравится фотографировать. Думаю, что начну понемногу реализовывать эти идеи", - говорит девушка.

Фото: Лера Ткаченко (instagram.com/lera_chicha)

По словам педагогов Школы леди, этот сезон "Від пацанки до панянки" стал для них настоящим испытанием, ведь на все про все у них было всего девять недель. За это время девушкам нужно было дать максимум знаний и помочь избавиться от своих Zависимостей.

"Это был вызов, потому что наш график уплотнился в два раза. Мы были максимально внимательны к ученицам, чтобы, не дай Бог, не пропустить ничего важного. По опыту предыдущих сезонов было понятно, что некоторые девушки к пятой неделе только начинают раскрываться. А нам, по сути, на пятой неделе уже нужно было понимать, кто сможет дойти до финала", - говорит завуч Школы леди Катерина Виноградова.

Фото: Лера Ткаченко (пресс-служба Нового канала)

Ранее мы писали, что звезда украинского ТВ-шоу о матери-насильнице.

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