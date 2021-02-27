Звезда украинского ТВ-шоу о матери-насильнице: она несчастная, искалеченная
Сейчас участницы популярного ТВ-шоу "Від пацанки до панянки" на Новом канале строят новую жизнь. Но память периодически все же возвращает их в прошлое.
Так, год назад "пацанка" Юлия "Бандитка" Чигринец шокировала рассказами о своем детстве. Ее били, унижали, тушили о нее спички и приковывали цепями. Во время съемок реалити она не смогла простить мать. Но после года работы над собой изменила мнение.
Об этом она рассказала в комментарии Lite.
"Мне не за что прощать семью и Светку (так зовут маму - ред). Я благодарна, что они показали, как я не должна жить, чем не должна заниматься, как не должна относиться к своим будущим детям. Полностью отпустила свое детство. Оно сделало меня той, кто я есть сейчас. Моя семья научила выживать и не сдаваться. Понимать, что такое жизнь", - говорит она.
Девушка рассказала, что все издевательства вернулись ее маме бумерангом.
"Она несчастная, искалеченная. Мужчина, от которого родила детей, бил ее, выгонял из дома, пил и не давал ей жить. У нее огромная семья, но она одна! Дети не уважают ее. Поняла: она издевалась надо мной, ведь над ней издевались тоже. Не держу на нее обид и зла", - отметила "Бандитка".
Юлия "Бандитка" Чигринец (фото: instagram.com/b.a.n.d.it.k.a2)
Ранее мы писали о том, что звезда "Від пацанки до панянки" Юлия Чигринец поведала позорную историю из жизни и призналась, как пьяной упала в лужу.
Напомним, что недавно участница ТВ-шоу шокировала историей и заявила, что ее жизнь пошла наперекосяк после аборта.