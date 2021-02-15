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Украинец в Занзибаре рвал доллары на глазах у местных жителей: "придурки какие-то"

Автор: Lite

Украинцы Макс Узол и Оля Манько в Занзибаре, где застряли сотни туристов, отличились странной выходкой, которая шокировала местных жителей. Дело в том, что ведущий шоу "У кого больше?" после пройденных испытаний прямо на глазах у всех начал... рвать доллары.

Это произошло на съемках очередного выпуска реалити Нового канала.

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Так, во время шоу супруги Макс и Оля зарабатывали деньги на различных работах. Победитель, собравший большую сумму, должен был получить роскошный ужин с лобстером и экзотическими фруктами на необитаемом магическом острове, который выныривает лишь на несколько часов во время отлива океана. Побежденный же должен был прыгнуть со скалы в бурную морскую пучину.

На финальном подсчете зарплаты произошло что-то очень странное и неожиданное - ведущий порвал заработанные доллары.

"Когда мы посчитали свою заработную плату за три дня в местной валюте шиллингах, то у Оли оказалось больше. У меня был маленький секрет. На первой работе мне заплатили 15 долларов, поэтому это делало меня победителем. Но не все так просто. В день съемки, 30 сентября, у нас с Олей была годовщина, о которой она забыла. А у меня появилась гениальная идея - сделать ее победительницей. Как? А просто порвать заработанные доллары. Убрал все доказательства выигрыша, так сказать. Любимая мне гораздо важнее любых денег", - рассказывает Макс.

Узол и Манько удивили жителей Занзибара (фото: пресс-служба Нового канала)

Запал Макса понять можно, но съемочная группа была не в восторге от идеи.

"На самом деле, вся команда была против этого решения. Меня уговаривали не делать такого, потому что это против правил реалити. Надо, чтобы все было по-честному: кто заработал больше - едет и получает свой приз, а кто меньше - отбывает наказание. Но я знал, как Оля мечтала попасть на тот волшебный остров. Она очень много рассказывала об этом, и я не мог оставить ее без такого подарка", - вспоминает ведущий.

Эмоции в тот момент переполняли супругов.

"Сначала заплакала она. Потом и я расплакался", - признается украинец.

А вот занзибарцы, которые стояли рядом и видели эту очень странную сцену, когда двое "белых" людей рвут доллары, обнимаются и плачут, удивленно крутили пальцем у виска, мол: "Придурки какие-то, стоят и рвут деньги".

"А когда мы ушли, они набежали и начали собирать те мелкие кусочки долларов. Я не знаю, зачем, ведь заклеить их было нереально. Порвал их добротно", - отметил Узол.

Узол и Манько удивили жителей Занзибара

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