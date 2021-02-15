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Українець в Занзібарі рвав долари на очах у місцевих жителів: "придурки якісь"

Автор: Lite

Українці Макс Узол і Оля Манько в Занзібарі, де застрягли сотні туристів, відзначилися дивною витівкою, яка шокувала місцевих жителів. Справа в тому, що ведучий шоу "У кого більше?" після пройдених випробувань прямо на очах у всіх почав... рвати долари.

Це сталося на зйомках чергового випуску реаліті Нового каналу.

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Так, під час шоу подружжя Макс і Оля заробляли гроші на різних роботах. Переможець, який зібрав велику суму, повинен був отримати розкішну вечерю з лобстером і екзотичними фруктами на безлюдному магічному острові, який виринає лише на кілька годин під час відливу океану. Переможений повинен був стрибнути зі скелі в бурхливу морську безодню.

На фінальному підрахунку зарплати відбулося щось дуже дивне і несподіване - ведучий порвав зароблені долари.

"Коли ми порахували свою заробітну платню за три дні у місцевій валюті шилінгах, то в Олі виявилось більше. Та я мав маленький секрет. На першій роботі мені заплатили 15 доларів, тож це автоматично робило мене переможцем. Та не все так просто. У день зйомки, 30 вересня, у нас із Олею була річниця, про яку вона забула. А в мене з’явилася геніальна ідея - зробити її переможницею. Як? А просто порвати зароблені долари. Прибрав усі докази виграшу, так би мовити. Кохана мені значно важливіша за будь-які гроші", - розповідає Макс.

Узол і Манько здивували жителів Занзібару (фото: прес-служба Нового каналу)

Запал Макса зрозуміти можна, але знімальна група була не в захваті від ідеї.

"Насправді, вся команда була проти цього рішення. Мене вмовляли не робити такого, бо то проти правил реаліті. Треба, щоб усе було по-чесному: хто заробив більше - їде й отримує свій приз, а хто менше – відбуває покарання. Але я знав, як Оля мріяла потрапити на той чарівний острів. Вона дуже багато розповідала про це, тож я не міг залишити її без такого подарунку", - згадує ведучий.

Емоції в той момент переповнювали подружжя.

"Спочатку вона заплакала. Потім і я розплакався", - зізнається українець.

А ось занзібарці, які стояли поруч і бачили цю дуже дивну сцену, коли двоє "білих" людей рвуть долари, обнімаються і плачуть, здивовано крутили пальцем біля скроні, мовляв: "Придурки якісь, стоять і рвуть гроші".

"А коли ми пішли, вони набігли і почали збирати ті дрібні шматочки доларів. Я не знаю, навіщо, адже заклеїти їх було нереально. Порвав їх добротно", - зазначив Узол.

Узол і Манько здивували жителів Занзібару

Раніше на відео показали розваги в Карпатах, про яких мало хто знає.

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