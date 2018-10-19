Топ-модель по-украински: 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн

19 октября на Новом канале показали 8 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински.

Смотреть 2 сезон 8 выпуск Топ-модель по-украински можно на Lite РБК-Україна.

В центре кадра – ринг. Вокруг горят яркие прожекторы. В правом углу – парень в облегающем черном комбинезоне. В левом – мускулистый боец в одних только кожаных штанах. Их лица закрывают жуткие маски с прорезями для глаз, носа и рта. Посреди ринга – опытные рефери – Антон Савлепов и Костя Боровский. И все это – съемки фотосессии на проекте Топ-модель по-украински.

"Наших участников ждет фотосессия под названием "Реслинг", – рассказал эксперт реалити Нового канала Костя Боровский. – Это испытание создано по мотивам клипа группы "АГОНЬ" "Провоцируй", в котором мы с Антоном Савлеповым стали тренерами двух агрессивных девчонок-реслерш. Поэтому я и пригласил Антона помочь оценивать работу наших участников".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински. Фото: Пресс-служба

"Нам с Костей не понаслышке известно, что такое настоящая зрелищная борьба, – добавил участник группы "АГОНЬ" Антон Савлепов. – Пощады и оправданий не будет ни для кого! Если наши танцовщицы сумели отработать в ринге, словно настоящие реслерши, то и будущие модели тоже смогут это сделать".

Специально для этого испытания Костя Боровский пригласил двух каскадеров, которые научили участников пяти зрелищным приемам. Безопасным, но очень ярким! И предложил участникам самостоятельно разбиться на пары. И тут началось! Драки, крики, ссоры...

Кадр из шоу Топ-модель по-украински. Фото: Пресс-служба

"Эксперты предоставили нам офигенную возможность спустить пар, который накапливался почти два месяца, – заявил Дима Топоринский. – Я выбрал себе в напарники Диму Сукача. Конфликт, который был между нами на прошлой неделе, не исчерпан. Меня раздражает, что Дима всех обсуждает за спиной. И это испытание – замечательный шанс объяснить ему, что мужчины так не поступают".

Софи Беридзе предстояло выйти в ринг с миниатюрной Ясей Крутовой.

Кадр из шоу Топ-модель по-украински. Фото: Пресс-служба

"Давно я не дралась, – рассказала Софи, натягивая на лицо кожаную маску. – Первой с кулаками никогда не лезу. Жду, когда на меня поднимут руку. И вот тогда начинается Хиросима и Нагасаки. В колледже была неприятная история. Я шла после занятий на собеседование. Вся такая в платье и на каблуках. На улице меня поджидали девочки. Одна из них подошла с наездами, схватила меня за голову. А я в ответ вырвала у нее половину волос! Так что я человек неконфликтный, но постоять за себя могу".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински. Фото: Пресс-служба

На ринге во время испытания было очень горячо. Настолько, что даже потребовалась помощь медиков скорой!

Уже не терпится увидеть все вживую? Тогда смотрите новый выпуск проекта Топ-модель по-украински в пятницу в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее мы публиковали 7 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.