Трансгендер з Топ-модель по-українськи про зміну статі: Було дуже страшно

Фото: Софі Берідзе (instagram.com/sofiberidze)

Дівчина поділилася своїми спогадами про час, коли вона вирішила змінити стать

У другому сезоні реаліті-шоу Топ-модель по-українськи брала участь яскрава і незвичайна учстница - дівчина-трансгендер з Грузії Софі Берідзе. В інтерв'ю Beauty.ua модель розповіла про те, як і коли прийшла до рішення змінити стать, як це сприйняли її рідні і друзі і з якими труднощами довелося зіткнутися.

За словами Софі, надія на інше життя з'явилася у неї в 14 років, коли вона дізналася про поняття трансгендерності. Тоді Берідзе ще була хлопцем. На ухвалення рішення все ж змінитися знадобилося два роки.

"У 14 років я не знала, чи доживу до 18, тому що не мала поняття, як я можу змінити своє життя. Саме в цьому віці я вперше дізналася про існування трансгендерів завдяки історії з Міс Всесвіт (фіналістка відбору на Міс Всесвіт Канади Дженна Талакова – прим. ред.), яку дискваліфікували за те, що вона народилася хлопчиком. Тоді мій світ перевернувся, і я зрозуміла, що у мене є шанс прожити зовсім інше життя і стати тією людиною, якою я є. Два роки я вивчала в інтернеті всі плюси і мінуси гормональної терапії, я знаю про неї все. І в 16 я почала приймати гормональні таблетки. Зараз мені хочеться сказати тому 14-річному хлопчикові, що все буде добре. Подивися, ким ти станеш", - поділилася дівчина.

Фото: Софі Берідзе (instagram.com/sofiberidze)

Вона зазначила, що зважитися на зміни було дуже складно із-за страху неприйняття близькими і проблем в суспільстві.

"Перед тим, як почати пити таблетки, я начиталася багато відгуків трансгендерів, які вже змінили свою стать. Вони писали, що їх кинули друзі, близькі, вони залишилися одні, їх ніде не беруть на роботу. Через гормонів багато впадають в депресію, сідають на наркотики і з-за цього вмирають. Щоб підготуватися морально, мені знадобилося два роки. За перший рік я зрозуміла, що я цього хочу і буду до цього прагнути. Другий рік мені знадобився, щоб зважитися, тому що мені було дуже страшно. Ці два роки ніхто не знав про мій вибір, я все приховувала", - розповіла Софі.

Як виявилося, її страхи не були безпідставними і довелося пережити важкий період.

"Коли я почала змінюватися, в перший же місяць я розповіла про це своїм близьким друзям. Всі вони мене кинули, і цей удар став одним з найсильніших в моєму житті. Близько півроку я безперервно плакала. Зараз деякі з старих друзів намагаються налагодити відносини, але я ніколи не відчиню їм двері в своє життя. Якщо людина від мене відвернувся, я його більше ніколи не прийму", - говорить Берідзе.

Фото: Софі Берідзе (instagram.com/sofiberidze)

Рідні також не відразу зрозуміли і підтримали дівчину в цьому важливому рішенні, проте з часом все налагодилося.

"Через 4-5 місяців після початку гормональної терапії мені довелося розповісти про своє рішення сестрі, а потім і батькам, тому що моє тіло вже почало змінюватися. І потім почалося... Кожен раз цю історію розповідати все складніше, і мені здається, що з-за цього вона починає знецінюватися.

Зараз у мене чудові стосунки з батьками, бо вони мене дуже сильно люблять, а я люблю їх. Я все роблю заради своїх батьків і всі мої цілі поставлені заради них. Хочу стати знаменитої і красивої, щоб вони мною пишалися. Хочу стати багатою, щоб забезпечити їм гарну старість. Тому що все, що у мене є зараз – це завдяки їм", - поділилася учасниця шоу.

Фото: Софі Берідзе (instagram.com/sofiberidze)

При цьому вона не може сказати, що зараз все прекрасно і вона не стикається з неприйняттям себе, навіть з боку близьких.

"Кожен мій день – це випробування. Цих випадків було настільки багато, що мені навіть складно щось виділити. Наприклад, коли моя сестра дізналася про моє виборі, вона від мене відмовилася. Коли про це дізналася мама, вона на цілий рік поїхала і не спілкувалася зі мною. Навіть зараз я часто ловлю на собі косі погляди людей, коли просто йду по вулиці. Я бачу ці погляди і мені завжди потрібен час, щоб переварити їх і заспокоїтися", - зазначила дівчина.

Фото: Софі Берідзе (instagram.com/sofiberidze)

Але Софі не сумує і намагається залишатися позитивною.

"Мені подобаються на цей рахунок слова Леді Гаги. Вона говорила, що навіть якщо всі відвернуться від вас, з вами завжди залишиться одна людина – це ви самі. Ще один спосіб позбутися від депресії – подивитися на ситуацію зверху, немов злетіти над Землею і побачити планету з космосу. І зрозуміти, що твоя проблема – це дрібниця порівняно з тим, що діється в світі", - вважає вона.

Берідзе також повідомила, що дуже хоче зробити необхідну пластику, проте поки що у неї не вистачає для цього грошей.

Нагадаємо, трансгендерна співачка Зіанджа, яка нещодавно розповіла про свій перший роман, жорстко відповіла українським комікам на жарти, які з'явилися в шоу "Ліга сміху" і "Квартал 95". Крім того, вона осоромила артистів, які продовжують відвідувати подібні заходи і висловила думку, популяризуючи гомофобію, їм не варто сподіватися на кар'єру в Європі чи Америці.

Ми також писали про те, що українська співачка-трансгендер, учасниця " Голосу країни 8 Зіанджа, яка раніше була відома під ім'ям Борис Апрель, розповіла про інших зірках ЛГБТ. Так, відповідаючи на питання ведучого, чи є ще відомі артисти, які напевно ЛГБТ, Зианджа дала ствердну відповідь і зазначила, що таких чимало.

Крім того, вона зізналась, як батьки відреагували на її стиль життя і які у них відносини.

Відео: РБК-Україна