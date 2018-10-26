Топ-модель по-украински: 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн

В пятницу, 26 октября на Новом канале покажут 9 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински.

Смотреть 2 сезон 9 выпуск Топ-модель по-украински можно на Lite РБК-Україна.

На проекте Топ-модель по-украински стартует неделя fashion-экзекуций. Испытывать участников на прочность взялись ведущая реалити Нового канала Алла Костромичева и эксперты – Сергей Никитюк, Соня Плакидюк и Костя Боровский.

Каких только испытаний они не придумали! Участники станут вампирами, будут изображать утопленников, бороться с руками завистников, которые пытаются утащить их под землю. А еще – гореть. В прямом смысле слова.

"Всю неделю наши участники боролись со своими внутренними демонами, – рассказал эксперт реалити Костя Боровский. – И сейчас пришло время с ними попрощаться. Ребятам придется пройти путь очищения огнем. Продефилировать, обыграв два образа – демонического и очистившегося человека – на двух отрезках подиума".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

И вот небольшое усложнение – перед выходом на подиум на участников надевали горящие плащи! В момент «очищения» они должны были сбросить их. И уже новыми людьми продолжить дефиле.

"Надеюсь, что все участники смогут пройти испытание и не испугаться огня, – говорит Боровский. – Ведь главный посыл дефиле в том, что действительно чистой душе огонь не страшен".

Чистых душ среди участников проекта Нового канала, судя по всему, немного. Потому что перед стартом поджилки тряслись у всех.

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

"На нашем самом первом дефиле Fashion-протест я написала на транспаранте, что не дам себе сгореть, – говорит участница Аня Троян. – Я очень старалась этого не сделать, но сегодня, кажется, это свершится. Вообще, во мне живет много демонов. Я признаю это. И хочу со всеми ими попрощаться. Так что надеюсь, что смогу дойти до конца подиума!"

"Сегодня я буду в образе факела, – смеется другой участник, Егор Степаненко. – Всю неделю мы чем-то очищались – водой, землей, даже едой (никаких спойлеров – все увидите в пятницу в 19:00 на Новом канале, – прим. ред.). Осталось очиститься огнем для профилактики".

Конечно, участники волновались зря. До начала испытания с ними работали профессиональные каскадеры. Одежду намочили, а все открытые участки тела обработали защитным гелем. И, понятное дело, во время дефиле на площадке дежурили врачи скорой помощи и каскадеры.

Как оценили работу участников Костя Боровский и Соня Плакидюк? Не пропусти новый выпуск «Топ-модели по-украински» в пятницу в 19:00 на Новом канале!

Напомним, ранее мы публиковали 8 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.