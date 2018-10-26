Топ-модель по-українськи: 2 сезон 9 випуск дивитися онлайн

У п'ятницю, 26 жовтня на Новому каналі покажуть 9 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи.

Дивитися 2 сезон 9 випуск Топ-модель по-українськи можна на Lite РБК-Україна.

На проекті Топ-модель по-українськи стартує тиждень fashion-екзекуцій. Відчувати учасників на міцність взялися ведуча реаліті Нового каналу Алла Костромічева і експерти – Сергій Нікітюк, Соня Плакидюк і Костя Боровський.

Яких тільки випробувань вони не придумали! Учасники стануть вампірами, будуть зображати утоплеників, боротися з руками заздрісників, які намагаються поцупити їх під землю. А ще – горіти. У прямому сенсі слова.

"Весь тиждень наші учасники боролися зі своїми внутрішніми демонами, – розповів експерт реаліті Костя Боровський. – І зараз прийшов час з ними попрощатися. Хлопцям доведеться пройти шлях очищення вогнем. Продефілювати, обігравши два образи – демонічного і очистившегося людини – на двох відрізках подіуму".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

І ось невелике ускладнення – перед виходом на подіум на учасників одягали гарячі плащі! В момент «очищення» вони повинні були скинути їх. І вже новими людьми продовжити дефіле.

"Сподіваюся, що всі учасники зможуть пройти випробування і не злякатися вогню, – каже Боровський. – Адже головний посил дефіле в тому, що дійсно чистої душі вогонь не страшний".

Чистих душ серед учасників проекту Нового каналу, судячи з усього, небагато. Тому що перед стартом жижки трусилися у всіх.

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

"На нашому першому дефіле Fashion-протест я написала на транспаранті, що не дам собі згоріти, – каже учасниця Анна Троян. – Я дуже намагалася цього не зробити, але сьогодні, здається, це станеться. Взагалі, в мені живе багато демонів. Я визнаю це. І хочу з усіма ними попрощатися. Так що сподіваюся, що зможу дійти до кінця подіуму!"

"Сьогодні я буду в образі факела, – сміється інший учасник, Єгор Степаненко. – Весь тиждень ми очищалися – водою, землею, навіть їжею (ніяких спойлерів – все побачите в п'ятниць о 19:00 на Новому каналі, – прим. ред.). Залишилося очиститися вогнем для профілактики".

Звичайно, учасники хвилювалися даремно. До початку випробування з ними працювали професійні каскадери. Одяг намочили, а всі відкриті ділянки тіла обробити захисним гелем. І, ясна річ, під час дефіле на майданчику чергували лікарі швидкої допомоги і каскадери.

Як оцінили роботу учасників Костя Боровський і Соня Плакидюк? Не пропусти новий випуск «Топ-моделі по-українськи» у п'ятницю о 19:00 на Новому каналі!

Нагадаємо, раніше ми публікували 8 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.