Топ-модель по-українськи: 2 сезон 17 випуск

У п'ятницю, 21 грудня, на Новому каналі покажуть 17 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи.

Дивитися 2 сезон 17 випуск Топ-модель по-українськи можна на Lite РБК-Україна.

Ніякого шоколаду, картоплі фрі та булочок! З такими табу моделі жили на реаліті всі 17 тижнів. Але за крок до фіналу Костя Боровський вирішив зняти всі гастро-заборони. Експерт дозволив трійці учасників вдосталь наїстися бургерів, шаурми, хот-догів і тортів!

"Моделі часто знімаються у рекламі їжі, яку доводиться поглинати в кадрі, – пояснює несподіване завдання експерт реаліті Нового каналу Костянтин Боровський. – Сьогодні у хлопців багатошарова завдання: потрібно дуже естетично є, виглядати привабливо і поєднати манірність епохи Відродження і свободу людей, які обідають фастфудом. Все це повинно виглядати дуже еклектично".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Білосніжні жабо, чорні сукні в підлогу і елегантний костюм з оксамиту – образи від стилістів реаліті миттєво перетворили трійку півфіналістів у світських дам і джентльмена.

"Мені дуже подобаються food-зйомки, – зізнається Яна Кутишевская. – Давно мріяла взяти участь у такій".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Чи не всю знімальну площадку займав стіл, який ломився від їжі. Триярусний торт, кури-гриль, чіпси, попкорн, соління, нагетси... Все це учасники перетворили на абсолютно неїстівний фастфуд-вінегрет, коли затіяли бійку. По майданчику літали пластикові тарілки і феєрверки з попкорну. Оливки, картопля фрі, збиті вершки були учасників в волоссі, на костюмах і навіть в носі!

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Не пропустіть півфінал реаліті Топ-модель по-українськи, щоб дізнатися, хто побореться за перемогу у фіналі вже в цю п'ятницю, 21 грудня, о 19:00 на Новому каналі.

Нагадаємо, раніше ми публікували 15 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.