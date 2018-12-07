Топ-модель по-украински: 2 сезон 15 выпуск

В пятницу, 7 декабря на Новом канале показали 15 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински.

Смотреть 2 сезон 15 выпуск Топ-модель по-украински можно на Lite РБК-Україна.

На модельном реалити Нового канала – интернациональная неделя. На всех испытаниях ребят погружают в культуры разных стран мира. Во время американской фотосессии Сони Плакидюк четверка должна была демонстрировать настроение азартной и шальной жизни Лас-Вегаса.

"Вместе со мной работу участников будут оценивать фешн-редактор и главный редактор одного из крутых украинских глянцев, – говорит Соня Плакидюк. – Эксперты из мира моды определят лучшего и презентуют фотосъемку для editorial".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Летящие платья, короткие шорты с бахромой, блестки, стразы, яркий макияж – и модели готовы блистать в огнях Лас-Вегаса. Готовы все, кроме одесситки Юли Дыхан. На примерке образа участница устроила истерику и ввязалась в конфликт со стилистом.

"У меня случился нервный срыв, – признается Юля Дыхан. – Этот металлический лифчик в бусинах показался мне слишком пошлым. Я никогда не жаловалась и не ныла, хотя мне часто доставались то неудобная обувь, то платье, которое порвалось на Кате Польченко. В этом образе буду выглядеть, как шалава. На меня же будут смотреть мои родители! Не понимаю, что мне делать. Девочки никогда в жизни не уступят мне своих нарядов".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Выпустив пар, Юля вернулась на бекстейдж и попробовала договориться со стилистами. Но разговор получился максимально лаконичным.

"У нас нет для тебя запасных вариантов", – отрезала костюмер модельного реалити Нового канала.

Напомним, ранее мы публиковали 14 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.