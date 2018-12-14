Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Топ-модель по-українськи: 2 сезон 16 випуск можна дивитись онлайн на Lite РБК-Україна

У п'ятницю, 14 грудня на Новому каналі покажуть 16 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи.

Дивитися 2 сезон 16 випуск Топ-модель по-українськи можна на Lite РБК-Україна.

Знімальна тиждень в Греції запам'яталася всій четвірці учасників Топ-моделі по-українськи. Але особливо яскраві спогади до Києва привезла 18-річна Катя Польченко. Під час першої фотосесії дівчина познайомилася з грецьким актором на ім'я Тасос. І понеслося...

"На зйомці ми позували разом з актором, – розповіла Новому каналу Юля Дыхан. – Він грав роль Одіссея, а ми – всяких тварюк, які заважали йому жити. На бекстейдже найбільше з цим Тасосом базікала Катя. Хихотіла, фліртувала, стріляла очима і всіляко його охмуряла. Я взагалі не зрозуміла, що це: робочі відносини або зародження якоїсь нової любові".

Робочі стосунки швидко переросли в неробочі. Після закінчення зйомки актор відкликав Польченко вбік і запросив на побачення.

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

"Спочатку я думала, що Тасос спілкується зі мною більше, ніж з іншими, просто тому, що я одна хоч як-то говорю англійською, – каже Катя Польченко. – Але коли він покликав мене з'їздити на пляж та випити вина, я зрозуміла, що все не так просто... Не знала, що мені робити з його запрошенням. З одного боку, чесно, мені не хотілося їхати. Незнайома країна, незнайомий чоловік... Раптом мене в рабство забере? Але з іншого боку, у нас постійні зйомки, і поїздка на побачення була моїм реальним шансом відпочити і виконати мрію – побувати на морі. І в підсумку я погодилася... Але цілуватися з ним не збиралася! Я пристойна жінка, до мене так легко не подкатишь!".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Виявилося – подкатишь. Катя швидко перестала підозрювати в Тасосе маніяка. Хлопці вирушили на пляж, разом купалися і обіймалися. І без поцілунків теж не обійшлося...

"Насправді отримала величезний кайф від побачення, – згадує Катя. – Ми бризкалися, купалися, Тасос кидав мене у воду... Я була щаслива!"

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Правда, це побачення в підсумку позначилося Каті Польченко неприємними наслідками. Якими? Дивіться сьогодні о 19:00, в новому випуску проекту Топ-модель по-українськи на Новому каналі!

Нагадаємо, раніше ми публікували 15 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.