Топ-модель по-українськи: 2 сезон 15 випуск

У п'ятницю, 7 грудня на Новому каналі показали 15 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи.

Дивитися 2 сезон 15 випуск Топ-модель по-українськи можна на Lite РБК-Україна.

На модельному реаліті Нового каналу – інтернаціональна тиждень. На всіх випробуваннях хлопців занурюють у культури різних країн світу. Під час американської фотосесії Соні Плакидюк четвірка повинна була демонструвати настрій азартної і шалений життя Лас-Вегаса.

"Разом зі мною роботу учасників будуть оцінювати фешн-редактор і головний редактор одного з крутих українських глянців, – каже Соня Плакидюк. – Експерти зі світу моди визначать кращого і презентують фотозйомку для editorial".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Летючі сукні, короткі шорти з бахромою, блискітки, стрази, яскравий макіяж – і моделі готові блищати в вогнях Лас-Вегаса. Готові всі, крім одеситки Юлі Дыхан. На примірці образу учасниця влаштувала істерику і вплуталася в конфлікт зі стилістом.

"У мене стався нервовий зрив, – зізнається Юля Дыхан. – Цей металевий ліфчик в намистинах здався мені занадто вульгарним. Я ніколи не скаржилася і не нила, хоча мені часто діставалися то незручне взуття, те плаття, яке перервалося на Каті Польченко. У цьому образі буду виглядати, як шльондра. На мене ж будуть дивитися мої батьки! Не розумію, що мені робити. Дівчатка ніколи в житті не поступляться своїх нарядів".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Випустивши пар, Юля повернулася на бекстейдж і спробувала домовитися зі стилістами. Але розмова вийшла максимально лаконічним.

"У нас немає для тебе запасних варіантів", – відрізала костюмер модельного реаліті Нового каналу.

Нагадаємо, раніше ми публікували 14 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.