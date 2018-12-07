ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Топ-модель по-українськи: 2 сезон 15 випуск

Lite » ТВ-шоу 07.12.2018 - 21:37

У п'ятницю, 7 грудня на Новому каналі показали 15 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи.

Дивитися 2 сезон 15 випуск Топ-модель по-українськи можна на Lite РБК-Україна.

На модельному реаліті Нового каналу – інтернаціональна тиждень. На всіх випробуваннях хлопців занурюють у культури різних країн світу. Під час американської фотосесії Соні Плакидюк четвірка повинна була демонструвати настрій азартної і шалений життя Лас-Вегаса.

"Разом зі мною роботу учасників будуть оцінювати фешн-редактор і головний редактор одного з крутих українських глянців, – каже Соня Плакидюк. – Експерти зі світу моди визначать кращого і презентують фотозйомку для editorial".

Топ-модель по-українськи: 2 сезон 15 випускКадр з шоу Топ-модель по-українськи

Летючі сукні, короткі шорти з бахромою, блискітки, стрази, яскравий макіяж – і моделі готові блищати в вогнях Лас-Вегаса. Готові всі, крім одеситки Юлі Дыхан. На примірці образу учасниця влаштувала істерику і вплуталася в конфлікт зі стилістом.

"У мене стався нервовий зрив, – зізнається Юля Дыхан. – Цей металевий ліфчик в намистинах здався мені занадто вульгарним. Я ніколи не скаржилася і не нила, хоча мені часто діставалися то незручне взуття, те плаття, яке перервалося на Каті Польченко. У цьому образі буду виглядати, як шльондра. На мене ж будуть дивитися мої батьки! Не розумію, що мені робити. Дівчатка ніколи в житті не поступляться своїх нарядів".

Топ-модель по-українськи: 2 сезон 15 випускКадр з шоу Топ-модель по-українськи

Випустивши пар, Юля повернулася на бекстейдж і спробувала домовитися зі стилістами. Але розмова вийшла максимально лаконічним.

"У нас немає для тебе запасних варіантів", – відрізала костюмер модельного реаліті Нового каналу.

Нагадаємо, раніше ми публікували 14 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.

Соня Плакидюк зізналася Маші Єфросиніній, чому відкладає весілля Учасник Топ-моделі по-українськи знявся в пікантному фотосеті з відомою співачкою
Новини України топ-модель по-українськи
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся