Топ-модель по-украински: 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн

В пятницу, 30 ноября на Новом канале покажут 14 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински.

Смотреть 2 сезон 14 выпуск Топ-модель по-украински можно на Lite РБК-Україна.

Облегающие трико с чешуей пайеток, космический мейкап и длинные косы-хвосты. Даже киношный человек-амфибия позавидовал бы участникам Топ-модели по-украински. Он точно выглядел не так круто.

"Художники по гриму и костюмам не зря превратили наших участников в ихтиандров, – говорит ведущая Нового канала Алла Костромичева. – Сегодня они будут позировать под водой в огромном аквариуме. Это очень непросто. Мало уметь плавать или нырять. Нужно надолго задерживать воздух, чтобы дать фотографу время поймать кадр. Погружаться как можно глубже. И при этом выдавать нужную эмоцию. У меня есть опыт подобной работы. Во время съемки для японского Vogue я позировала под водой восемь часов!".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Но подводная съемка – не единственная сложность фотосессии. Также участникам нужно взаимодействовать с партнером, который находится вне куба с водой. Роль девушки, которая хочет подружиться с ихтиандром, сыграла фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

"Я очень горжусь, что у нас есть такие друзья как группа The Hardkiss, – говорит руководитель проекта Топ-модель по-украински Алена Звирык. – Они смотрят реалити, болеют за любимчиков. В прошлом году финальное дефиле сезона проходило под живое выступление The Hardkiss. И мы с группой подумали: а почему бы не сделать что-то большее? Мне нравится, что они готовы на неожиданные эксперименты. Юля Санина сразу же согласилась выступить в роли модели".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Когда участники узнали, кто станет их партнером по съемке, их восторгу не было предела.

"Юля нравится мне и как девушка, и как артистка, – говорит Егор Степаненко. – А The Hardkiss делают крутую музыку. Это не какие-то сопливые бойз-бенды, которые поют про цветочки и любовь. У Саниной все жестко, еще и мужик в маске. Надеюсь, что у меня получится ее удивить и даже поразить!".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Итак. Куб с семью тоннами воды. Участники-ихтиандры внутри и Юлия Санина снаружи. Что из этого получится? Смотрите новый выпуск проекта Топ-модель по-украински в пятницу в 19:00 на Новом канале!

Напомним, ранее мы публиковали 13 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.