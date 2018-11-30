Топ-модель по-українськи: 2 сезон випуск 14 дивитись онлайн

У п'ятницю, 30 листопада на Новому каналі покажуть 14 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи.

Дивитися 2 сезон 14 випуск Топ-модель по-українськи можна на Lite РБК-Україна.

Обтягуючі трико з лускою паєток, космічний мейкап і довгі коси-хвости. Навіть кіношний людина-амфібія позаздрив би учасникам Топ-моделі по-українськи. Він точно виглядав не так круто.

"Художники по гриму та костюмів не дарма перетворили наших учасників у ихтиандров, – каже ведуча Нового каналу Алла Костромічева. – Сьогодні вони будуть позувати під водою у величезному акваріумі. Це дуже непросто. Мало вміти плавати або пірнати. Потрібно надовго затримувати повітря, щоб дати фотографу час зловити кадр. Занурюватися як можна глибше. І при цьому видавати потрібну емоцію. У мене є досвід подібної роботи. Під час зйомки для японського Vogue я позувала під водою вісім годин!".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Але підводна зйомка – не єдина складність фотосесії. Також учасникам потрібно взаємодіяти з партнером, який знаходиться поза куба з водою. Роль дівчини, яка хоче подружитися з іхтіандром, зіграла фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна.

"Я дуже пишаюся, що у нас є такі друзі як група The Hardkiss, – говорить керівник проекту Топ-модель по-українськи Олена Звирык. – Вони дивляться реаліті, вболівають за улюбленців. У минулому році фінальне дефіле сезону проходило під живий виступ The Hardkiss. І ми з групою подумали: а чому б не зробити щось більше? Мені подобається, що вони готові на несподівані експерименти. Юля Саніна відразу ж погодилася виступити в ролі моделі".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Коли учасники дізналися, хто стане їхнім партнером по зйомці, їх захопленню не було меж.

"Юля мені подобається і як дівчина, і як артистка, – каже Єгор Степаненко. – А The Hardkiss роблять круту музику. Це не якісь сопливі бойз-бенди, які співають про квіточки і любов. У Саніної все жорстко, ще і мужик в масці. Сподіваюся, що у мене вийде її здивувати і навіть вразити!".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Отже. Куб з сімома тоннами води. Учасники-іхтіандри всередині і Юлія Саніна зовні. Що з цього вийде? Дивіться новий випуск проекту Топ-модель по-українськи в п'ятницю о 19:00 на Новому каналі!

Нагадаємо, раніше ми публікували 13 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.