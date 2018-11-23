Топ-модель по-українськи: 2 сезон 13 випуск дивитися онлайн

У п'ятницю, 23 листопада на Новому каналі показали 13 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи.

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Експерти і команда Топ-модель по-українськи влаштували для моделей запаморочливе fashion-show з голлівудськими спецефектами.

Операція "total look"

Одного разу вночі невідомі в масках викрали моделей з дому і привезли на занедбану промзону. Майданчик застилав густий дим, а освітленням служив тільки вогонь. Горіли шини і бочки, палахкотів розбитий автомобіль, в кущах і за нагромадженнями металу ховалися снайпери. Ця територія була...подіумом для дефіле! На гримзоне учасникам реаліті Нового каналу видали одяг для створення образів, в кожному з яких не вистачало одного елемента. Хтось дефілював без штанів, хтось без "верху". Завданням хлопців було подолати смугу перешкод легкої модельної ходою і зібрати свій total look.

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

– Завжди мріяв знятися у фільмі про Джеймса Бонда, – зізнається Макс Осадчук. – А на цьому дефіле відчував себе тим самим "Агентом-007". Летів крізь потоки вогню, ухилявся від куль снайперів і димових шашок.

– Мене не злякали "спецефекти", я йшов з незворушним обличчям і був дуже впевнений у собі. Незважаючи на те, що був без штанів, – сміється Єгор Степаненко. – Бонда, до речі, я не дуже люблю. Більше подобаються бойовики з Джеймсом Стетхемом. Мені здається, ми з ним навіть схожі.

Дівчатам виявилося складніше перенестися уявою в кадри з голлівудських бойовиків.

– Я не була ні Агентом 007, ні Міцним горішком. На цьому дефіле я була Катею Польченко, – зітхає учасниця з рожевими волоссям. – Погрожувала снайперам і впадала в них порожніми бляшаними банками.

Безпека перш за все

Щоб підготувати майданчик для "модельної бондіани" художники проекту привезли п'ять тонн декорацій! Піротехніки спалили кілька десятків димових шашок, підірвали стільки ж шумових гранат, підпалили розбитий автомобіль і покришки.

– Ми працювали з професійними командами піротехніків і снайперів. Життю та здоров'ю учасників нічого не загрожувало, – запевняє режисер реаліті Стас Котеленець. – Я особисто робив тестову проходку до того, як на майданчик потрапив перший учасник. До речі, цей завод часто орендують для зйомок. Тут знімали кліпи Ярмак, "Бумбокс", Мішель Андраде.

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Кращі друзі моделей – діаманти?

Екстремальний треш-подіум був тільки першою частиною дефіле. Після виконання місії "total look" учасники потрапляли в дуже контрастну обстановку.

– Заходжу в приміщення якогось комори і потрапляю в палац, – згадує учасниця реаліті Нового каналу Катя Польченко. – Подіум виблискує діамантами, висять кришталеві люстри. У красівенних шкіряних кріслах сидять експерти – Сергій Нікітюк і Соня Плакидюк. Ось тут вже я відчула себе шикарною жінкою (посміхається).

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

– А для мене діамантовий подіум став справжнім пеклом, – скаржиться Юля Дыхан. – Стилісти підібрали туфлі на дуже високій шпильці з незручним підйомом. І якщо на треш-подіумі я змогла приховати свою непевну ходу за акторською грою, то на лакшері-дефіле хиталася і накульгувала, як п'яна школярка.

Нагадаємо, раніше ми публікували 12 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.