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Топ-модель по-українськи: 2 сезон 12 випуск дивитися онлайн

Lite » ТВ-шоу 16.11.2018 - 13:45

У п'ятницю, 16 листопада на Новому каналі показажут 12 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи.

Дивитися 2 сезон 12 випуск Топ-модель по-українськи можна на Lite РБК-Україна.

Що може робити на одному знімальному майданчику піаніно, циркова тумба, голий манекен, візок із супермаркету і суперблондинка Оля Полякова? Правильно. Брати участь у фотосесії "Приборкання норовливих" другого сезону реаліті Нового каналу "Топ-модель по-українськи".

"Ця зйомка буде проходити в стилі дуже відомого фотографа Девіда Лашапель, – пояснює експерт проекту і за сумісництвом фотограф випробування Соня Плакидюк. – Він працює в дуже специфічної естетики. Це завжди трохи еклектичний набір символів, на зйомках завжди багато яскравих предметів. Сподіваюся, що хтось із наших учасників дізнається стилістику фотосесії, і це допоможе йому позувати".

Зоряної напарницею учасників стала співачка і ведуча Оля Полякова.

"Робота з Олею повинна стати для них своєрідною школою, адже їм треба вміти знаходити спільну мову з будь-яким партнером, – продовжує Соня Плакидюк. – Навіть якщо у нього є зоряний статус, і він набагато професійніше тебе. Перед хлопцями я ставлю дві основні задачі. По-перше, хочу, щоб мізансцена нашого учасника та Олі викликала емоцію, щоб знімок було цікаво розглядати. А по-друге, вони повинні познайомитися з Олею і налаштувати її на спільну роботу".

Топ-модель по-українськи: 2 сезон 12 випуск дивитися онлайнКадр из шоу Топ-модель по-украински

Завдання Соні виявилися дійсно непростими. Побачивши Олю Полякову на знімальному майданчику, деякі учасники впадали в ступор.

"Коли я вийшла на знімальний майданчик, то в мене щелепа відвисла, – каже Юля Дыхан. – Зазвичай я під пісні Олі Полякової в чотири ранку в клубах танцюю, а тут вона стоїть переді мною! Тільки уявіть: мене фоткает головний fashion-фотограф країни Соня Плакидюк, а я знімаюся з головною блондинкою країни Олею Поляковою. Лежачи в Одесі на дивані і дивлячись телевізор я і уявити не могла, що зі мною буде відбуватися таке".

Уявіть. Оля Полякова з рожевими волоссям, в блакитному костюмі, латексних панчохах і рукавичках і з батогом у руках. І учасники «Топ-моделі по-українськи» у шкіряних костюмах і масках тварин на обличчях. Тепер зрозуміли, чому назва фотосету «Приборкання норовливих»?

"Так, приборкувати наших учасників буде саме Оля Полякова, – каже Соня Плакидюк. – Цікаво, не розгубляться вони в кадрі з зіркою?".

Дивіться новий випуск проекту «Топ-модель по-українськи» у п'ятницю о 19:00 на Новому каналі.

Нагадаємо, раніше ми публікували 11 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.

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