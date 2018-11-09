Топ-модель по-украински: 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн

В пятницу, 9 ноября на Новом канале покажут 11 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински.

Смотреть 2 сезон 11 выпуск Топ-модель по-украински можно на Lite РБК-Україна.

На реалити Нового канала Топ-модель по-украински вернули двух участников. Остальные взбунтовались, устроили заговор и настоящую войну на выживание.

Первым делом – самолеты.

Первое испытание недели "Без правил" проходило на аэродроме. Художники реалити вновь удивили необычным подиумом. Вдоль дорожки для дефиле с двух сторон выстроили 11 планеров. На "точке" для оглашения задания стоял большой белый "АН-2", где изнывали от жары и духоты двое участников, которых вернули на проект. Выходить без команды от ведущей им строго запрещено.

Когда декораторы закончили все приготовления, на горизонте появилась ведущая Алла Костромичева в эффектном белоснежном костюме. А за ней и семерка участников, с любопытством разглядывающих все вокруг.

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

На Топ-модель по-украински пополнение!

"На всех испытаниях этой недели ваша задача – нарушить правила дефиле, фотопозирования и стандартов красоты, но при этом получить крутой результат, – объясняет концепцию недели своим подопечным ведущая Нового канала. – Например, это дефиле вам нужно будет пройти задом наперед. Но первое нарушение правил реалити будет от нас. Мы с экспертами решили вернуть двоих участников, которые, по нашему мнению, достойны победы".

Дверь самолета за спиной у Аллы Костромичевой распахнулись, и по трапу с довольными улыбками спустились те самые достойные победы участники. Тепло поприветствовала их только ведущая.

"Алла! Это нечестно!" – негодует Яся Крутова.

"Это еще что за сюрпризы? – возмущается Катя Польченко. – предлагаю объединиться против них и срочно слить обратно домой. Как пришли, так и уйдут!".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Кто на новенького?

И если девушки выражали свой протест криками, то парни сразу решили отстоять правду кулаками и полезли в драку. Разнимать взбунтовавшихся пришлось сценаристам.

Обновленный состав участников реалити отправили готовиться к дефиле на бекстейдж. И там интриги и провокации продолжились. Вначале новоприбывшим хотели устроить "темную", закрыть в каком-то из помещений и не выпустить на дефиле. Но, побоявшись гнева экспертов, участники нашли более лояльный способ: спрятали костюм одного из вернувшихся.

"Это открытая война против нас!" – возмущается участник реалити "Топ-модель по-украински".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Моделинг на первом месте!

Пока одни придумывали провокации, а другие пытались разрулить ситуацию и не вылететь с проекта в день своего возвращения, на аэродром приехал Костя Боровский.

"К дракам участников я отношусь равнодушно, – комментирует эксперт скандал, который устроили парни и девушки. – Меня расстраивает другое. На бекстейдже у наших участников каждая неделя проходит под лозунгом "Без правил". Подготовку к любому испытанию они превращают в стресс постоянными скандалами. В погоне за рейтингами и популярностью в социальных сетях у них словно происходит раздвоение личности. Перед нами они – одни, а на бекстейдже – другие. Как название новой обложки Канье Уеста: "Ненавижу быть биполярным. Это так прекрасно". Надеюсь, что ближе к финалу у всех ребят появится мотивация раскрыться как модели. Ради будущих лайков мы никого здесь держать не будем!".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Следующий выпуск реалити Топ-модель по-украински уже в эту пятницу в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее мы публиковали 10 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.