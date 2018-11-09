Топ-модель по-українськи: 2 сезон 11 випуск дивитися онлайн

У п'ятницю, 9 листопада на Новому каналі покажуть 11 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи.

Дивитися 2 сезон 11 випуск Топ-модель по-українськи можна на Lite РБК-Україна.

На реаліті Нового каналу Топ-модель по-українськи повернули двох учасників. Інші збунтувалися, влаштували змову і справжню війну на виживання.

Першим ділом – літаки.

Перше випробування тижня "Без правил" проходило на аеродромі. Художники реаліті знову здивували незвичайним подіумом. Уздовж доріжки для дефіле з двох сторін збудували 11 планерів. На "точці" для оприлюднення завдання стояв великий білий "АН-2", де знемагали від спеки і духоти двоє учасників, яких повернули на проект. Виходити без команди від провідної їм суворо заборонено.

Коли декоратори завершили всі приготування, на горизонті з'явилася ведуча Алла Костромічева в ефектному білосніжному костюмі. А за нею і сімка учасників, з цікавістю разглядывающих все навколо.

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

На Топ-модель по-українськи поповнення!

"На всіх випробуваннях цього тижня ваше завдання – порушити правила дефіле, фотопозирования і стандартів краси, але при цьому отримати крутий результат, – пояснює концепцію тижня своїм підопічним ведуча Нового каналу. – Наприклад, це дефіле вам потрібно буде пройти задом наперед. Але перше порушення правил реаліті буде від нас. Ми з експертами вирішили повернути двох учасників, які, на нашу думку, гідні перемоги".

Двері літака за спиною у Алли Костромічевою відчинилися, і по трапу з задоволеними посмішками спустилися ті самі гідні перемоги учасники. Тепло привітала їх тільки ведуча.

"Алло! Це нечесно!" – обурюється Яся Крутова.

"Це ще що за сюрпризи? – обурюється Катя Польченко. – пропоную об'єднатися проти них і терміново злити назад додому. Як прийшли, так і підуть!".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Хто на новенького?

І якщо дівчата висловлювали свій протест криками, то хлопці відразу вирішили відстояти правду кулаками і полізли в бійку. Розбороняти збунтованих довелося сценаристам.

Оновлений склад учасників реаліті відправили готуватися до дефіле на бекстейдж. І там інтриги та провокації продовжилися. Спочатку новоприбулим хотіли влаштувати "темну", закрити у якомусь з приміщень і не випустити на дефіле. Але, злякавшись гніву експертів, учасники знайшли більш лояльний спосіб: сховали костюм одного з повернулися.

"Це відкрита війна проти нас!" – обурюється учасник реаліті "Топ-модель по-українськи".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Моделінг на першому місці!

Поки одні вигадували провокації, а інші намагалися розрулити ситуацію і не вилетіти з проекту у день свого повернення на аеродром приїхав Костя Боровський.

"До бійок учасників я ставлюся байдуже, – коментує експерт скандал, який влаштували хлопці і дівчата. – Мене засмучує інше. На бекстейдже у наших учасників кожен тиждень проходить під гаслом "Без правил". Підготовку до будь-якого випробування вони перетворюють на стрес постійними скандалами. У гонитві за рейтингами і популярністю в соціальних мережах у них ніби відбувається роздвоєння особистості. Перед нами вони – одні, а на бекстейдже – інші. Як назва нової обкладинки Каньє Уеста: "Ненавиджу бути біполярним. Це так прекрасно". Сподіваюся, що ближче до фіналу у всіх хлопців з'явиться мотивація розкритися як моделі. Заради майбутніх лайків ми тут нікого тримати не будемо!".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи

Наступний випуск реаліті Топ-модель по-українськи вже в цю п'ятницю в 19:00 на Новому каналі.

Нагадаємо, раніше ми публікували 10 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.