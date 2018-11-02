Топ-модель по-украински: 2 сезон 10 выпуск смотреть онлайн

В пятницу, 2 ноября на Новом канале покажут 10 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински.

Смотреть 2 сезон 10 выпуск Топ-модель по-украински можно на Lite РБК-Україна.

Перед самым вылетом из реалити Топ-модель по-украински, на исповеди, которую устроил участникам Сергей Никитюк, Аня внезапно призналась – на проекте у нее был секс!

"Я изменила своему парню, и теперь мне очень стыдно", – всхлипнула Аня Троян.

"Я использовал Аню ради удовлетворения своих физических желаний", – все на той же исповеди заявил Егор Степаненко.

Егор из Топ-модель по-украински. Фото: Пресс-служба Нового канала

Во время онлайн-конференции на сайте Нового канала Аня рассказала о своих отношениях на проекте. И о том, простил ли ее поступок любимый человек.

"Все, что произошло у нас с Егором, не было подкреплено чувствами, это просто мимолетная блажь, – говорит Аня. – Этот секс был спонтанным, больше не повторялся. В моей душе это не оставило никакого следа. Да и на наши с Егором отношения никак не повлияло".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински. Фото: Пресс-служба Нового канала

Зато повлияло на отношения Ани с ее молодым человеком Арсением.

"Я ему все сразу рассказала – просто не могла скрывать, – сообщила Аня Новому каналу. – Конечно, это было не так, чтобы: «Привет, Сеня. У меня был секс с чуваком на проекте. Делай с этой информацией, что хочешь». Я старалась все преподнести как можно мягче. Это оказалось сложно, но еще сложнее было держать измену в себе. Я не могла смотреть Сене в глаза... Он не бросил меня. Но можно ли сказать, что простил? Нет. Я бы не простила. Можно вести себя так, будто ничего не было, но забыть о таком невозможно. Измена – это ужасно. Это предательство. И я очень сожалею, что предала своего парня. Мне очень стыдно..."

Смотрите новый выпуск проекта «Топ-модель по-украински» в пятницу в 19:00 на Новом канале!

Как оценили работу участников Костя Боровский и Соня Плакидюк? Не пропусти новый выпуск «Топ-модели по-украински» в пятницу в 19:00 на Новом канале!

Напомним, ранее мы публиковали 9 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.