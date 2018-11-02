Топ-модель по-українськи: 2 сезон випуск 10 дивитись онлайн

У п'ятницю, 2 листопада на Новому каналі покажуть 10 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи.

Дивитися 2 сезон 10 выпуск Топ-модель по-українськи можна на Lite РБК-Україна.

Перед самим вильотом з реаліті Топ-модель по-українськи, на сповіді, яку влаштував учасникам Сергій Нікітюк, Аня раптово зізналася – на проекті у неї був секс!

"Я зрадила своєму хлопцю, і тепер мені дуже соромно", – схлипнула Аня Троян.

"Я використовував Аню заради задоволення своїх фізичних бажань", – все на тій же сповіді заявив Єгор Степаненко.

Єгор з Топ-модель по-українськи. Фото: Прес-служба Нового каналу

Під час онлайн-конференції на сайті Нового каналу Аня розповіла про свої стосунки на проекті. І про те, чи пробачив її вчинок коханий чоловік.

"Все, що сталося у нас з Єгором, не було підкріплено почуттями, це просто швидкоплинна примха, – каже Аня. – Цей секс був спонтанним, більше не повторювався. В моїй душі це не залишив жодного сліду. Та й на наші з Єгором відносини ніяк не вплинуло".

Кадр з шоу Топ-модель по-українськи. Фото: Прес-служба Нового каналу

Зате вплинуло на відносини Ані з її хлопцем Арсенієм.

"Я йому все відразу розповіла – просто не могла приховувати, – повідомила Аня Новому каналу. – Звичайно, це було не так, щоб: «Привіт, Сеня. У мене був секс з чуваком на проекті. Роби з нею, що хочеш». Я намагалася все зробити якомога м'якше. Це виявилося складно, але ще складніше було тримати зраду в собі. Я не могла дивитися Сіні в очі... Він не кинув мене. Але чи можна сказати, що пробачив? Немає. Я б не пробачила. Можна вести себе так, ніби нічого не було, але забути про таке неможливо. Зрада – це жахливо. Це зрада. І я дуже шкодую, що зрадила свого хлопця. Мені дуже соромно..."

Дивіться новий випуск проекту «Топ-модель по-українськи» у п'ятницю о 19:00 на Новому каналі!

Як оцінили роботу учасників Костя Боровський і Соня Плакидюк? Не пропусти новий випуск «Топ-моделі по-українськи» у п'ятницю о 19:00 на Новому каналі!

Нагадаємо, раніше ми публікували 9 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.