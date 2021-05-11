Три простых правила: телезвезда Анна Гресь поделилась с украинками секретами красоты

Уход за кожей дома - не менее важный, чем салонный

Утром я умываюсь гелем для очистки, протираю лицо тоником, наношу увлажняющий или BB крем с SPF защитой и бальзам на губы. Макияж - по желанию.

Вечером - смываю макияж мицеллярной водой. Если была без мейкапа, мицелярку пропускаю, сразу умываюсь гелем и протираю лицо увлажняющим тоником. Далее, в зависимости от времени и желания, могу сделать маску или легкий отшелушивающий пилинг на травах. Потом я все это смываю, наношу увлажняющую сыворотку под глаза и крем для лица.

Весной и летом в ежедневный уход обязательно добавляю крем с SPF и термальную воду, чтобы увлажнять и освежать лицо в течение дня.

Красота - это уход и правильный образ жизни (фото: НЛО TV)

Иногда важно баловать себя салоном

Я обожаю делать японскую карбокситерапию для лица. Это замечательное средство с накопительным эффектом. Это некий отдых без отдыха, во время которого происходит насыщение кожи кислородом. Лицо становится сияющим, как будто в жизни применили фильтры с блестками с Instagram. Я эту процедуру делаю уже третий год подряд. Тебе просто делают маску, пока ты лежишь.

Иногда кажется, что даже ничего не происходит в данный момент. Но потом маску смывают, и ты сразу видишь потрясающий эффект на коже.

Питаться лучше правильно

Я стараюсь есть больше овощей и фруктов. К лету они как раз становятся доступными. Если честно, сильных изменений в питании не происходит.

Без спорта - никуда

Спорт всегда присутствует в моей жизни! Люблю всякие челленджи, например, 100 дней приседаний. Еще я люблю ходить в бассейн и спортзал, периодически бываю на тайском боксе и стретчинге.

Домашний уход и салонные процедуры творят чудеса с кожей (фото: НЛО TV)

Лайфхаки, чтобы всегда оставаться бодрым и полным сил

Для этого нужно пить витамины и следить за состоянием гормонов. Заниматься спортом, высыпаться, правильно питаться и пить много воды.

Если вы не вели раньше суперздоровый образ жизни, попробуйте внедрять полезные привычки постепенно. Если вы решите взяться за все и сразу, можете перегореть.

Лучше менять образ жизни и мышления понемногу: за каждой полезной привычкой будет подтягиваться нова. Например, на этой неделе добавьте приседания, в следующем - больше воды, через неделю - попробуйте договориться с собой ложиться спать до 23:00. Так выстраивается новый режим дня - и появятся новые привычки.

Звезда "Мамахохотала" Анна Гресь (фото: НЛО TV)