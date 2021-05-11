Три простих правила: телезірка Анна Гресь поділилася з українками секретами краси

Догляд за шкірою вдома - не менш важливий, ніж салонний

Вранці я вмиваюся гелем для очищення, протираю обличчя тоніком, наношу зволожуючий або BB крем з SPF захистом і бальзам на губи. Макіяж - за бажанням.

Увечері змиваю макіяж міцелярної водою. Якщо була без макіяжу, міцелярку пропускаю, відразу вмиваюся гелем і протираю обличчя зволожуючим тоніком. Далі, в залежності від часу і бажання, можу зробити маску або легкий пілінг на травах. Потім я все це змиваю, наношу зволожуючу сироватку під очі і крем для обличчя.

Навесні і влітку в щоденний догляд обов'язково додаю крем з SPF і термальну воду, щоб зволожувати і освіжати обличчя протягом дня.

Краса - це догляд і правильний спосіб життя (фото: НЛО TV)

Іноді важливо балувати себе салоном

Я обожнюю робити японську карбокситерапію для обличчя. Це чудовий засіб з накопичувальним ефектом. Це якийсь відпочинок без відпочинку, під час якого відбувається насичення шкіри киснем. Обличчя стає сяючим, як ніби в житті застосували фільтри з блискітками з Instagram. Я цю процедуру роблю вже третій рік поспіль. Тобі просто роблять маску, поки ти лежиш.

Іноді здається, що навіть нічого не відбувається в даний момент. Але потім маску змивають, і ти відразу бачиш приголомшливий ефект на шкірі.

Харчуватися варто правильно

Я намагаюся їсти більше овочів і фруктів. До літа вони якраз стають доступними. Якщо чесно, сильних змін в харчуванні не відбувається.

Без спорту - нікуди

Спорт завжди присутній в моєму житті! Люблю всякі челенджі, наприклад, 100 днів присідань. Ще я люблю ходити в басейн і спортзал, періодично буваю на тайському боксі і стретчингу.

Домашній догляд і салонні процедури творять чудеса зі шкірою (фото: НЛО TV)

Лайфхаки, щоб завжди залишатися бадьорим і повним сил

Для цього потрібно пити вітаміни і стежити за станом гормонів. Займатися спортом, висипатися, правильно харчуватися і пити багато води.

Якщо ви не вели раніше суперздоровий спосіб життя, спробуйте впроваджувати корисні звички поступово. Якщо ви вирішите взятися за все і відразу, можете перегоріти.

Краще міняти спосіб життя і мислення потроху: за кожною корисною звичкою буде підтягуватися нова. Наприклад, на цьому тижні додайте присідання, в наступному - більше води, через тиждень - спробуйте домовитися з собою лягати спати до 23:00. Так вибудовується новий режим дня - і з'являться нові звички.

Зірка "Мамахохотала" Анна Гресь (фото: НЛО TV)