Танці з зірками: Женя Кот прокоментував своє повернення на паркет

Лікарі діагностували у нього запалення легенів, але він вже йде на поправку
Відомий український хореограф Женя Кот зізнався, що не вміє жити без танців і повідомив, що планує повернутися в шоу Танці з зірками.
Вже два тижні Женя Кот змушений залишатися вдома і пропускати не тільки тренування, але і прямі ефіри шоу Танці з зірками, так як лікарі поставили йому діагноз запалення легенів.
Він зізнається, що втомився сидіти вдома і не може жити без танців.
"Чесно, вже їде дах. Перший тиждень мені було дуже погано. Але зараз я вже відчуваю себе набагато краще. Я не вмію сидіти вдома, тим більше не вмію жити без танців. Душа і тіло хочуть на сцену", - розповів танцюрист.
Він повідомив, що переживає за свою партнерку, співачку з Болівії Michelle Andrade, у якої українські корені.
"Дивитися ефіри вдома..тим більше, що Michelle залишилася там сама, дуже складно. Добре, що вона професійна артистка і моя відсутність не вплинула на її дух!" – відмітив Кіт.
Він розповів, що лікарі поки не дозволяють йому тренуватися, але обнадіяв шанувальників швидким поверненням в шоу.
"Пішов третій тиждень, а лікарі все ще не дозволяють тренуватися, оскільки я продовжую приймати антибіотики. Але мені вдалося з ними домовитися. Буду ходити до лікаря після кожного тренування! Так що чекайте Кота", - пообіцяв Женя Кот.
До речі, раніше ми писали про те, що заплакана Єфросиніна розсмішила мережу під хіт KAZKA.
А також повідомляли про те, що Michelle Andrade вперше показала свою українську бабусю.
Відео: РБК-Україна