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Танці з зірками: Женя Кот прокоментував своє повернення на паркет

Lite » ТВ-шоу 31.10.2018 - 22:30
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Лікарі діагностували у нього запалення легенів, але він вже йде на поправку

Відомий український хореограф Женя Кот зізнався, що не вміє жити без танців і повідомив, що планує повернутися в шоу Танці з зірками.

Вже два тижні Женя Кот змушений залишатися вдома і пропускати не тільки тренування, але і прямі ефіри шоу Танці з зірками, так як лікарі поставили йому діагноз запалення легенів.

Він зізнається, що втомився сидіти вдома і не може жити без танців.

"Чесно, вже їде дах. Перший тиждень мені було дуже погано. Але зараз я вже відчуваю себе набагато краще. Я не вмію сидіти вдома, тим більше не вмію жити без танців. Душа і тіло хочуть на сцену", - розповів танцюрист.

Він повідомив, що переживає за свою партнерку, співачку з Болівії Michelle Andrade, у якої українські корені.

"Дивитися ефіри вдома..тим більше, що Michelle залишилася там сама, дуже складно. Добре, що вона професійна артистка і моя відсутність не вплинула на її дух!" – відмітив Кіт.

Він розповів, що лікарі поки не дозволяють йому тренуватися, але обнадіяв шанувальників швидким поверненням в шоу.

"Пішов третій тиждень, а лікарі все ще не дозволяють тренуватися, оскільки я продовжую приймати антибіотики. Але мені вдалося з ними домовитися. Буду ходити до лікаря після кожного тренування! Так що чекайте Кота", - пообіцяв Женя Кот.

До речі, раніше ми писали про те, що заплакана Єфросиніна розсмішила мережу під хіт KAZKA.

А також повідомляли про те, що Michelle Andrade вперше показала свою українську бабусю.

Відео: РБК-Україна

Новини України тв-шоуТанцы со звездамиЖеня Кот
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