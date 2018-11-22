Танці з зірками 2018: глядачі можуть вирішити, хто із суддів був самим справедливим

Фото: (tsn ua glamur)

Думки користувачів розділилися

Судді телешоу "Танці з зірками" Влад Яма, Катерина Кухар і Monatik протягом 13 тижнів оцінювали виступи зірок. Тепер у глядачів з'явилася можливість оцінити і проголосувати за свого улюбленого суддю. Відповідний пост опублікований на сторінці tanci1plus1 у Instagram.

"Трійка титулованих суддів шоу 13-ть тижнів поспіль разом з вами оцінювала виступи найвідоміших зірок країни. Але прийшов час підвести підсумки! Кого з членів журі в цьому сезоні вважаєте справедливим? Можливо всіх трьох? Голосуйте!" - зазначено в повідомленні.

Фото: (instagram.com/tanci1plus1)

Користувачі розділилися в думках, зазначивши, що кожен з членів журі відігравав три ролі: доброго, суворого і справедливого:

Скріншот коментарів: (instagram.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, що днями фітнес-гуру Аніта Луценко порадувала шанувальників поверненням на проект Танці з зірками 2018. У півфіналі, який відбувся 18 листопада, вона станцювала пасадобль разом з Павлом Вишняковим і Юлією Сахневич.

Зазначимо, що танець Никитюк і Полякової у півфіналі жорстко розкритикували в мережі. Під відео з танго у виконанні зіркової трійці багато обурюються, що проект покинув Павло Вишняков, а не Никитюк. При цьому Олю Полякову користувачі мережі в більшості своїй хвалять і вважають, що вона затьмарила провідну в цьому танці.

До речі, Леся Нікітюк висловилася про перемогу в півфіналі Танців з зірками 2018. Леся не приховує - на нові паркетні подвиги її надихає український народ, любов і підтримка якого кожен раз рятує телеведучу від вильоту. В останньому випуску ведуча виконала два танцю, і обидва присвятила своїм глядачам.

Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (відео: STYLER.rbc.ua)