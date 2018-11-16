Танці з зірками 2018: Нікітюк станцює з Поляковою, а Макацарія — з Дорофєєвою

13 ефір Танців з зірками 2018 відбудеться 18 листопада, о 21:00 на каналі "1+1"
Півфінал Танців з зірками 2018 обіцяє бути захоплюючим. Організатори шоу підготували глядачам несподіваний, але дуже приємний сюрприз — на паркет повернутися колишні учасники проекту, навіть минулих сезонів. Звичайно, повернути усіх не вдасться, та все ж хоча б кілька улюбленців зможуть ще раз продемонструвати танцювальні таланти.
Наголошується, що в півфіналі популярного шоу пари, які залишилися (Леся Нікітюк і Макс Єжов, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, Іраклі Макацарія і Яна Заєць, Павло Вишняков і Юлія Сахневич), знову будуть показувати по два танці. Родзинка 13 ефіру — до одного з представлених танців кожної пари приєднається певний колишній учасник Танців з зірками.
При цьому вже відомо, з ким із екс-учасників станцюють півфіналісти:
Також відомо, які ще танці у своєму виконанні покажуть глядачам інші чотири пари (вже без екс-учасників шоу):
Ведучий шоу залишається незмінним — Юра Горбунов. Тільки в півфіналі компанію йому складе сама Катя Осадча!
А ось що стосується спеціальних гостей, то у півфіналі їх відразу два: Макс Барських і група KAZKA.
Зазначимо, що у новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-і.
До речі, раніше LITE писав про 5 смішних пародіій на хіт групи KAZKA: від "Квартал 95", школярів і не тільки.
Танці з зірками 2018 (відео: РБК-Україна)