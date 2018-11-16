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Танці з зірками 2018: Нікітюк станцює з Поляковою, а Макацарія — з Дорофєєвою

Lite » ТВ-шоу 16.11.2018 - 15:09
Танці з зірками 2018: Нікітюк станцює з Поляковою, а Макацарія — з Дорофєєвою
Оля Полякова і Леся Нікітюк (колаж: РБК-Україна)

13 ефір Танців з зірками 2018 відбудеться 18 листопада, о 21:00 на каналі "1+1"

Півфінал Танців з зірками 2018 обіцяє бути захоплюючим. Організатори шоу підготували глядачам несподіваний, але дуже приємний сюрприз — на паркет повернутися колишні учасники проекту, навіть минулих сезонів. Звичайно, повернути усіх не вдасться, та все ж хоча б кілька улюбленців зможуть ще раз продемонструвати танцювальні таланти.

Наголошується, що в півфіналі популярного шоу пари, які залишилися (Леся Нікітюк і Макс Єжов, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, Іраклі Макацарія і Яна Заєць, Павло Вишняков і Юлія Сахневич), знову будуть показувати по два танці. Родзинка 13 ефіру — до одного з представлених танців кожної пари приєднається певний колишній учасник Танців з зірками.

При цьому вже відомо, з ким із екс-учасників станцюють півфіналісти:

  1. Леся Нікітюк і Макс Єжов будуть танцювати танго разом з Олею Поляковою (приймати участь у Танцях з зірками 2017).
  2. Іраклі Макацарія і Яна Заєць запалять хіп-хоп зі співачкою Надією Дорофєєвою (посіла друге місце на Танцях з зірками 2017).
  3. Павло Вишняков і Юля Сахневич станцюють пасадобль разом Анітою Луценко, яка покинула проект після 6-го ефіру.
  4. Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова представлять фрістайл з коміком Юрієм Ткачем, який, до речі, був партнером Ілони в Танцях з зірками 2017.

Також відомо, які ще танці у своєму виконанні покажуть глядачам інші чотири пари (вже без екс-учасників шоу):

  • Леся Нікітюк і Макс Єжов — сальса;
  • Іраклі Макацарія і Яна Заєць — румба;
  • Павло Вишняков і Юлія Сахневич — ф'южн;
  • Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова — аргентинське танго.

Ведучий шоу залишається незмінним — Юра Горбунов. Тільки в півфіналі компанію йому складе сама Катя Осадча!

А ось що стосується спеціальних гостей, то у півфіналі їх відразу два: Макс Барських і група KAZKA.

Зазначимо, що у новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-і.

До речі, раніше LITE писав про 5 смішних пародіій на хіт групи KAZKA: від "Квартал 95", школярів і не тільки.

Танці з зірками 2018 (відео: РБК-Україна)

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