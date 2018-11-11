Танці з зірками 2018: 12 випуск дивитися онлайн

У неділю, 11 листопада, на телеканалі 1+1 відбудеться дванадцятий прямий ефір проекту Танці з зірками 2018, для якого зіркові пари підготували по два танцювальних номери.

Танці з зірками 2018: випуск 12 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна:

Головною особливістю випуску стане музичний супровід, адже пари готуються танцювати під живі виступи найпопулярніших зірок українського шоубізу.

Так, першим танцем Ігоря Ласточкіна з Ілоною Цвяховий стане запальна самба, а другим - фокстрот під виконання Сергія Бабкіна з піснею "Забери". Артистка Michelle Andrade разом з Женею Котом станцюють енергійний хіп-хоп і танго у супроводі ALEKSEEV з піснею "Океанами сталі". Актор Павло Вишняков і Юлія Сахневич на цьому ефірі покажуть глядачам сексуальний бродвейський джаз, а під виступ ONUKA з піснею "Місто" пара станцює ф'южн. Холостяк Іраклі Макацарія разом з Яною Заєць "запалять" паркет джайвом. Другим танцем учасників стане ліричний модерн під виконання співачки Тіни Кароль, яка заспіває пісню "Не дощ". А Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим покаже глядачам яскравий свінг. Другий танець контемпорарі пара станцює під пісню "Не йди", яку буде співати Гайтана.

Компанію беззмінному ведучому Юрію Горбунову на зоряному балконі на цей раз складуть відразу чотири зірки. На балкон вийдуть ведучі "Сніданку з 1+1": Руслан Сенічкін з Людмилою Барбір і Єгор Гордєєв з Нелею Шовкопляс. Зірки будуть зустрічати учасників на балконі, а також першими дізнаватися їх враження та емоції від оцінок, які будуть їм ставити судді проекту MONATIK, Катерина Кухар і Влад Яма.

Зазначимо, кожен ефір у «зону ризику» потрапляють пари, які отримують найменшу кількість балів у сумі за результатами оцінок суддів та глядацького голосування. Хто з двох пар з найменшою кількістю балів покине проект, а хто продовжить боротьбу за перемогу, вирішують судді. Врятувати своїх улюблених зірок можна активним голосуванням шляхом sms і телефонних дзвінків. На минулому ефірі проект покинули Денис Берінчик та Катерина Білявська. Хто на цей раз стане фаворитом, а кому доведеться покинути шоу, глядачі дізнаються вже 11 листопада на телеканалі 1+1.

Нагадаємо, раніше ми публікували 11 випуск шоу Танці з зірками 2018.