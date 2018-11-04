Танці з зірками 2018: 11 випуск дивитися онлайн

У неділю, 4 листопада, на телеканалі 1+1 відбудеться одинадцятий прямий ефір проекту Танці з зірками 2018, темою якого стане "Карнавал. Танці народів світу".

Танці з звезадами 2018: випуск 11 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна:

Фінал вже близько, конкуренція на паркеті починає проявлятися ще більше. Після минулого ефіру пари знову повернулися до своїх партнерів, а танцюрист Женя Кіт, який пропустив два тижні з-за хвороби, готовий повернутися у проект. Зіркові учасники будуть знову підкорювати серця телеглядачів новими яскравими номерами і складними підтримками.

Так, Денис Берінчик з Катериною Белявський покажуть глядачам румбу в японському стилі. На цей раз спортсмен перетвориться в самурая, а його партнерка - на гейшу. Комік Ігор Ластівчин приміряє на себе образ індійського поліцейського, який буде захищати продавщицю Ілону Гвоздьову від грабіжників. Пара продемонструє індійське диско з романтичним фіналом. Актор Павло Вишняков і Юлія Сахневич потраплять на Венеціанський карнавал, танцюючи ф'южн, а Іраклі Макацарія і Яна Заєць занурять глядачів у пристрасне фламенко в Іспанії. Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим станцюють феєричну самбу в Бразилії, а Michelle Andrade і Женя Кіт продемонструють фолк в українському стилі.

Компанії беззмінному ведучому Юрію Горбунову на зоряному балконі знову складе улюблений комік країни і учасник минулого сезону «Танців з зірками» Юрій Ткач. Артист зустрічатиме учасників на балконі, а також першим дізнаватися їх враження та емоції від оцінок, які будуть їм ставити судді проекту MONATIK, Катерина Кухар і Влад Яма.

Спеціальною гостею ефіру стане популярна співачка, переможниця Євробачення 2017, Джамала, яка виступить перед глядачами в новому образі і заспіває прем'єрну композицію.

Нагадаємо, кожен ефір у "зону ризику" потрапляють пари, які набрали найменшу кількість балів у сумі за результатами оцінок суддів та глядацького голосування. Хто з двох пар з найменшою кількістю балів покине проект, а хто продовжить боротьбу за перемогу, вирішують судді. Врятувати своїх улюблених зірок можна активним голосуванням шляхом sms і телефонних дзвінків. У минулому випуску жодна пара не покинула проект. Лінії для голосування були відкритими весь тиждень, а результати стануть відомі вже 2 листопада о 21:00 на телеканалі 1+1.

До цього ми публікували 10 випуск шоу Танці з зірками 2018.