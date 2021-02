На сцене "Голоса країни-11" воссоединилась легендарная украинская группа: подробности нового эфира

Среди неожиданных гостей ожидается 65-летний Владимир Каверин, который всю жизнь проработал моряком, режиссер-постановщик Ася Ярмолюк и 24-летний Петр Чернышенко, который считает музыку своим призванием. Но на сцене также появятся и звезды.

Придут на главную вокальную сцену страны и сестры Анна и Ангелина Завальские, которые много лет пели в коллективе "Алиби", но поставили дуэт на паузу. Певицы презентует свой обновленный дуэт под новым названием The Alibisisters и споют на шоу "Голос країни" песню в непривычном для себя звучании.

"После небольшого таймаута в пять лет, мы вернулись снова на сцену. За это время у нас были главные проекты — наши дети. Но потом мы почувствовали, что уже пора снова сделать что-то вместе. Таким наш дуэт еще никто не видел", — рассказали сестры Завальские.

Анна и Ангелина Завальские (фото: пресс-служба шоу "Голос країни")

Моряк Владимир Каверин несет украинскую музыку по всему миру, но порадовать своим голосом решил и соотечественников. Для слепых прослушиваний человек выбрал хит группы Hardkiss — "Журавли".

"Не смотрите на свой возраст. Я еще не потерял своих музыкальных амбиций и хочу идти дальше и дальше. Меня можно назвать настоящим музыкальным путешественником. Я был моряком, дважды совершил кругосветное путешествие и везде со мной была моя гитара", — отметил участник.

Владимир говорит, что воспринимали украинскую музыку на "УРА", но глубоко в душе он понял, что ему не хватает видеть и чувствовать именно украинского зрителя, поэтому он вернулся домой.

"Я имею еще немало творческих планов, поэтому я здесь, на "Голосе страны", — добавил моряк.

Владимир Каверин (фото: пресс-служба шоу "Голос країни")

За воплощением своей мечты на шоу придет 24-летний Петр Чернышенко из города Самбор с уникальным и многообразным жизненным опытом. После срочной службы был патрульным на одном из границ с Польшей, а затем — гастарбайтером в Бельгии.

Но музыка всегда была важной частью жизни парня, ведь он сам пишет песни, даже записал собственный альбом, где в начале песен читает отрывки собственных стихов. Для участия в шоу парень выбрал песню Say something группы A great big world.

Петр Чернышенко (фото: пресс-служба шоу "Голос країни")

Также на главную вокальную сцену страны выйдет режиссер-постановщик Ася Ярмолюк из Кривого Рога. Для "слепых прослушиваний" Ася выбрала хит Never enough из мюзикла The Greatest Showman.