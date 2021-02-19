На сцене "Голоса країни-11" воссоединилась легендарная украинская группа: подробности нового эфира

В воскресенье, 21 февраля состоится пятый эфир "слепых прослушиваний" вокального проекта "Голос країни-11". На главную сцену популярного песенного шоу выходят не только неизвестные ранее таланты, но и знаменитости, ранее уже покорявшие украинскую сцену.
Об этом рассказывает ТСН.
Среди неожиданных гостей ожидается 65-летний Владимир Каверин, который всю жизнь проработал моряком, режиссер-постановщик Ася Ярмолюк и 24-летний Петр Чернышенко, который считает музыку своим призванием. Но на сцене также появятся и звезды.
Придут на главную вокальную сцену страны и сестры Анна и Ангелина Завальские, которые много лет пели в коллективе "Алиби", но поставили дуэт на паузу. Певицы презентует свой обновленный дуэт под новым названием The Alibisisters и споют на шоу "Голос країни" песню в непривычном для себя звучании.
"После небольшого таймаута в пять лет, мы вернулись снова на сцену. За это время у нас были главные проекты — наши дети. Но потом мы почувствовали, что уже пора снова сделать что-то вместе. Таким наш дуэт еще никто не видел", — рассказали сестры Завальские.
Анна и Ангелина Завальские (фото: пресс-служба шоу "Голос країни")
Моряк Владимир Каверин несет украинскую музыку по всему миру, но порадовать своим голосом решил и соотечественников. Для слепых прослушиваний человек выбрал хит группы Hardkiss — "Журавли".
"Не смотрите на свой возраст. Я еще не потерял своих музыкальных амбиций и хочу идти дальше и дальше. Меня можно назвать настоящим музыкальным путешественником. Я был моряком, дважды совершил кругосветное путешествие и везде со мной была моя гитара", — отметил участник.
Владимир говорит, что воспринимали украинскую музыку на "УРА", но глубоко в душе он понял, что ему не хватает видеть и чувствовать именно украинского зрителя, поэтому он вернулся домой.
"Я имею еще немало творческих планов, поэтому я здесь, на "Голосе страны", — добавил моряк.
Владимир Каверин (фото: пресс-служба шоу "Голос країни")
За воплощением своей мечты на шоу придет 24-летний Петр Чернышенко из города Самбор с уникальным и многообразным жизненным опытом. После срочной службы был патрульным на одном из границ с Польшей, а затем — гастарбайтером в Бельгии.
Но музыка всегда была важной частью жизни парня, ведь он сам пишет песни, даже записал собственный альбом, где в начале песен читает отрывки собственных стихов. Для участия в шоу парень выбрал песню Say something группы A great big world.
Петр Чернышенко (фото: пресс-служба шоу "Голос країни")
Также на главную вокальную сцену страны выйдет режиссер-постановщик Ася Ярмолюк из Кривого Рога. Для "слепых прослушиваний" Ася выбрала хит Never enough из мюзикла The Greatest Showman.
До этого мы сообщали, что на сцене "Голоса країни" спел супруг Ольги Сумской.
Как мы писали ранее, Надежда Мейхер поразила своим выступлением, но сеть негодует.