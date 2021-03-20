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Сплетни и клевета: звезда "Холостяка" рассказала об участницах шоу

Автор: Анна Киселева

В пятницу, 19 марта, шоу "Холостяк 11" добровольно покинула экс-порноактриса Адель Асанти (настоящее имя Анастасия Распутина). Девушка в эфире сообщила холостяку во время визита в один из домов, где жили участницы, что ей тяжело и она не хочет больше брать участие в проекте. В соцсетях же девушка намекнула на настоящую причину, по которой решила уйти из шоу.

Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

В своем рассказе о том, что происходило на шоу девушка зашла с далека. Анастасия признается, что конкуренция между соперницами нередко переходит все моральные принципы.

"Конкурировать мы начинаем еще с детства, но не все это замечают. Сплетни, интриги, клевета - это трио присутствует в женской жизни. Женщины воспринимают конкуренцию как угрозу, и зачастую зависть и ревность, желание обойти соперницу, вырваться вперёд, в профессиональной гонке настолько велики, что границы дозволенного стираются, моральные принципы отбрасываются и начинается битва - не на жизнь, а на смерть", - описывает конкуренцию девушка.

Также экс-участница "Холостяка" рассказала, что именно за этим зрители наблюдают в течение всего проекта.

"Как правило конкуренция вызвана завистью к другим коллегам, и не всегда гнев впутывает профессиональные навыки - а просто более привлекательная, имеющая более высокое положение любимица. Именно за этим мы наблюдаем вееесь проект. Но не стоит забывать о человеческих качествах. Ведь конкуренция конкуренции рознь", - намекнула Настя.

Анастасия покидает шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Напомним, что ранее Адель Асанти рассказала, что после окончания "Холостяка 11" намерена вести личный блог о сексе и будет продолжать учебу на сексолога.

Также мы писали о том, что недавно звезда фильмов 18+ Адель призналась, как ''Холостяк'' отреагировал на ее профессию.

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