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Плітки і наклепи: зірка "Холостяка" розповіла про учасниць шоу

Автор: Анна Кисельова

У п'ятницю, 19 березня, шоу "Холостяк 11" добровільно залишила експорноактриса Адель Асанті (справжнє ім'я Анастасія Распутіна). Дівчина в ефірі повідомила холостяку під час візиту в один з будинків, де жили учасниці, що їй важко і вона не хоче більше брати участь у проєкті. У соцмережах же дівчина натякнула на справжню причину, за якою вирішила піти з шоу.

Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.

У своєму оповіданні про те, що відбувалося на шоу дівчина зайшла здалека. Анастасія зізнається, що конкуренція між суперницями нерідко переходить усі моральні принципи.

"Конкурувати ми починаємо ще з дитинства, але не всі це помічають. Плітки, інтриги, наклеп - це тріо присутнє в жіночому житті. Жінки сприймають конкуренцію як загрозу, і найчастіше заздрість і ревнощі, бажання обійти суперницю, вирватися вперед, у професійній гонці настільки великі, що межі дозволеного стираються, моральні принципи відкидаються і починається битва не на життя, а на смерть", - описує конкуренцію дівчина.

Також ексучасниця "Холостяка" розповіла, що саме за цим глядачі спостерігають протягом всього проєкту.

"Як правило конкуренція викликана заздрістю до інших колег, і не завжди гнів вплутує професійні навички - а просто більш приваблива, що має більш високе положення улюблениця. Саме за цим ми спостерігаємо вееесь проєкт. Але не варто забувати про людські якості. Адже конкуренція конкуренції різниця", - натякнула Настя.

Анастасія покидає шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Нагадаємо, що раніше Адель Асанті розповіла, що після закінчення "Холостяка 11" має намір вести особистий блог про секс і буде продовжувати навчання на сексолога.

Також ми писали про те, що нещодавно зірка фільмів 18+ Адель зізналася, як ''Холостяк'' відреагував на її професію.

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