Снежана Бабкина вспомнила прошлое: "сначала плакала, а потом осознала"

Такой философией руководствуется и по сей день. А еще пытается привить такую мысль детям.

"Со студенческих лет я вынесла для себя один важный урок. Все, что происходит в жизни, так и должно быть. Я - харьковчанка, училась в Киеве в университете имени Карпенко-Карого на актерском курсе. Сразу начала работать в театре, и мечтала, что навсегда останусь жить в столице. Мне очень нравится Киев. Но на четвертом курсе мне при определенных обстоятельствах нужно было поехать в Харьков, поэтому я оставила расписку в институте, что вернусь через год", - говорит Бабкина.

Впоследствии Снежана институт таки закончила, но в Киев жить не вернулась, потому что встретила Сергея.

"Мы вместе остались в Харькове. Тогда я разочаровалась. Плакала, полагая, что это крах моей карьеры, и что все закончилось. И все же жизнь всегда выводит нас туда, куда нам нужно. Когда я это осознала, было прикольное ощущение. Считаю, что нужно прививать такое мнение детям", - добавила она.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (пресс-служба Нового канала)