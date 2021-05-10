Сніжана Бабкіна згадала минуле: "спочатку плакала, а потім усвідомила"

Такою філософією керується і до сьогодні. А ще намагається прищепити таку думку дітям.

"Зі студентських років я винесла для себе один важливий урок. Все, що відбувається у житті, так і має бути. Я - харків’янка, навчалася у Києві в університеті імені Карпенка-Карого на акторському курсі. Одразу почала працювати у театрі, і мріяла, що назавжди залишуся жити у столиці. Мені дуже подобається Київ. Але на четвертому курсі мені за певних обставин потрібно було поїхати до Харкова, тож я залишила розписку в інституті, що повернуся за рік", - говорить Бабкіна.

Врешті Сніжана інститут таки закінчила, але в Київ жити не повернулася, бо зустріла Сергія.

"Ми разом залишились у Харкові. Тоді я розчарувалася. Плакала, вважаючи, що це крах моєї кар’єри, і що все закінчилося. Та все ж життя завжди виводить нас туди, куди нам потрібно. Коли я це усвідомила, було прикольне відчуття. Вважаю, що потрібно прищеплювати таку думку дітям", - додала вона.

Фото: Сергій і Сніжана Бабкіни (прес-служба Нового каналу)