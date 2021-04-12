Шоу "Маска" отримає продовження на другий сезон: спливли нові подробиці

І ось сьогодні стало відомо, що організатори вирішили ще раз дати можливість насолодитися українцям цим ТБ-святом, оголосивши про те, що другому сезону шоу "Маска" - бути!

Чого чекати від другого сезону "Маски", і яких героїв там можна буде побачити - читайте в нашому матеріалі нижче.

Злата Огнєвіч виграла перший сезон шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Це буде феєрично!

Одним з перших, хто відкрив завісу про другий сезон "Маски" на каналі "Україна", став ведучий шоу Володимир Остапчук.

"Мільйони глядачів, затамувавши подих, спостерігали за непередбачуваними перипетіями першого сезону самого таємничого шоу телебачення. Ми інтригували, зачаровували і змушували серця мільйонів шанувальників проєкту битися частіше. Звичайно, ми не можемо залишити наших дорогих глядачів без їх улюбленого шоу, тому зустрінемося у другому сезоні "Маски"! Ще більше сенсацій, загадок і відкриттів - обіцяю, це буде феєрично!" - заінтригував Остапчук.

Володимир Остапчук та Злата Огнєвіч (фото: прес-служба каналу "Україна")

Які маски ми побачимо?

Команда проєкту вже працює над неймовірними образами для другого сезону.

Зараз йдуть активні обговорення, які маски візьмуть у ньому участь. Серед претендентів: Акула, Фенікс, Фурія, Картопля, Жираф, Робот, Гуманоїд, Пальчик, Котик, Мавка і навіть Колода.

Організатори, до речі, вже проводять голосові проби потенційних учасників другого сезону. Більш того, в ефірі спецвипуску проєкту "Маска", в якому творці розкривали таємниці шоу, з'явився перший зірковий учасник нового сезону. У нього ще немає костюма і навіть імені, тому поки організатори назвали його Фаворитом. Але вже зараз глядачі можуть подивитися його перший виступ і висувати свої версії, хто там може бути.

Виступ Фаворита

Кожен може долучитися до створення нового сезону "Маски"

Відомо, що організатори шоу пропонують усім охочим долучитися до створення фантастичних образів.

"Можливо, саме вашу маску ми побачимо у другому сезоні гіпершоу. Відправити свої ескізи можна на електронну адресу casting@trkua.tv", - йдеться у повідомленні каналу.

Додамо, що після перемоги в першому сезоні "Маски" Злата Огневич дала перше інтерв'ю, в якому зізналася, що не проти спробувати свої сили і в другому сезоні проєкту каналу "Україна".

На питання, ким би вона хотіла бути, співачка відповіла: "Якоюсь богинею".

Злата Огнєвіч в образі Сонця (фото: прес-служба каналу "Україна")