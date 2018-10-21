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"Самий чесний член журі": Никитюк записала смішну пісню про суддю "Танців з зірками" (відео)

Lite » ТВ-шоу 21.10.2018 - 22:00

Відео: (youtube.com/Леся Нікітюк)

Зірка головного танцювального шоу Танці з зірками записала іронічну пісню про найбільш критичного члена журі Влада Яму. Телеведуча заспівала про те, що хореограф часто принижував її в прямому ефірі "Танців". Про це LITE дізнався з YouTube-каналу Лесі Никитюк.

Влад Яма, який на початку проекту дозволяв собі гострі коментарі з приводу танців Лесі Никитюк, вже давно помітив перетворення зірки. Однак телеведуча образ не забуває, що підтвердила у веселій пісні.

"Ну що, ловіть новий хіт від богині ламінату. Присвячується Владу Ямі", – анонсувала Леся Нікітюк.

Трек телеведуча записала в гримерці шоу "Танці з зірками 2018". Курйозну пісню вона виконала пісню під акомпанемент гітари, на якій грав Сергій Бабкін. Леся Нікітюк згадала всі зауваження хореографа, однак представила їх з гумором.

"Король епітетів, імператор слова. Думаєш, що на дні ти, але він потопить знову", – почала свою пісню Леся Нікітюк.

&quot;Самий чесний член журі&quot;: Никитюк записала смішну пісню про суддю &quot;Танців з зірками&quot; (відео)

Леся Нікітюк і Сергій Бабкін про Владу Ямі / Кадр з відео (youtube.com/Леся Нікітюк)

"Кожну ніч мені сниться один і той же сон, що мене погнали з "Танців". Я в сльозах біжу до мами, а вона б'є мене мокрими трусами". Плачу, біжу по дорозі, а у вухах: закрий! Закрий свої ноги!". І я, сльозами пронизую тишу, йду і носочок тягну. Влад Яма, яка драма – Леся вийшла на паркет: танцю у Лесі немає", — співає Никитюк.

У пісні вона також сказала, що Влад Яма "найбільш чесний член журі" і пообіцяла ставити його в приклад своїм дітям.

Нагадаємо, що подивитися 9-й випуск "Танців з зірками" ви можете з нами на LITE.

Раніше ми писали, що яскраві учасники "Танців з зірками" 2018 одружилися.

До цього ми публікували 8 випуск шоу Танці з зірками 2018.

Відео: (video.rbc.ua)

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