Россию на Евровидении 2021 представит певица из Таджикистана: вот ее песня

Артистка из Таджикистана представит в Роттердаме на престижном международном песенном конкурсе свою композицию "Russian Woman", в которой поется о русских женщинах и их силе.

Манижа Далеровна Сангин (Хамраева), уроженка Дагестана, получила широкую известность в РФ после публикации авторских музыкальных видео-коллажей в Instagram, которые начала выкладывать в 2013 году.

Певица Manizha (фото: instagram.com/manizha)

Также она чуть больше года является амбассадором фонда "Подари жизнь", а в конце 2020-го была назначена первым российским послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.

Композиции артистки - в жанрах арт-поп, этно и "белый соул".

Видео: Manizha с песней Russian woman на Нацотборе в России

Текст песни Manizha "Russian Woman"

Поле, поле, поле, я ж мала

Поле, поле, поле, так мала

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна?

(А-а-а) Ждать мне чьей-то ручечки, ручки?

(А-а-а) А кто подаст мне ручку, девочки?

Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждём мы корабля, ждём мы корабля очень-очень

Ждём мы корабля, ждём мы корабля, ждём мы корабля

А чё ждать? Встала и пошла

(Ха-ха) Ха-ха, ха-ха (Ха-ха)

Хэй, хэй

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Шо там хорохорится? Ой, красавица

Ждёшь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что (Не хочешь)

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)

А, послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу, отвалите-е-е

Теперь зарубите себе на носу

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

(Ха-ха) Ха-ха-ха (Ха-ха)

О-о-о

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough (Эй)

Эй, русский женщин (Ха, ха)

Давай, голосуй за меня (Хэй, хэй)

Да, you're strong enough (Ха, ха), you're strong enough (Хэй, хэй)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid, don't be afraid

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

(Ха-ха) Ха-хэ

А, а

О-о-о