Оля Полякова и Настя Каменских слились в поцелуе на камеру (фото)

Оля Полякова и Настя Каменских слились в поцелуе во время эфира шоу "Маска" на канале "Украина".

Так, во время выступления Носорога, который пел песню "Вище неба", звездные детективы начали танцевать в парах - Настя Каменских с Олегом Винником, а Оля Полякова с DZIDZIO.

"Боже, какая красота! Так романтично, что мы все по парам разбрелись", - отметила Полякова.

А ведущий шоу Владимир Остапчук в свою очередь отметил, что отдельные строки этой песни могли быть посвящены именно Королеве ночи, в которой с Носорогом с самого начала сложилась особая связь.

"Правда? Именно для меня? Или, может, для Насти?" - поинтересовалась Оля.

"Да что же ты так ревнуешь?" - парировала NK.

"Хорошо, что меня посадили между вами. Представляю, если бы вас рядом посадили. Вы бы покусались", - вмешался в диалог девушек DZIDZIO.

Однако Полякова заявила, что ничего такого не случилось бы. Наоборот, они с Настей слились бы в поцелуе.

"Целуйтесь!" - воскликнул DZIDZIO.

И звезды это вмиг сделали.

Оля Полякова и Настя Каменских (скриншот с видео)

Винник и Остапчук были поражены эпатажной выходкой коллег, а сам Носорог, выступление которого спровоцировало этот поцелуй, от увиденного и вовсе упал на колени.

Реакция Остапчука на поцелуй Поляковой и Каменских (скриншот с видео)