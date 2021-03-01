Оля Полякова и Настя Каменских слились в поцелуе на камеру (фото)
Оля Полякова и Настя Каменских слились в поцелуе во время эфира шоу "Маска" на канале "Украина".
Звездные детективы поразили зрителей эпатажным поступком прямо на сцене в шестом эфире масштабного шоу.
Так, во время выступления Носорога, который пел песню "Вище неба", звездные детективы начали танцевать в парах - Настя Каменских с Олегом Винником, а Оля Полякова с DZIDZIO.
"Боже, какая красота! Так романтично, что мы все по парам разбрелись", - отметила Полякова.
А ведущий шоу Владимир Остапчук в свою очередь отметил, что отдельные строки этой песни могли быть посвящены именно Королеве ночи, в которой с Носорогом с самого начала сложилась особая связь.
"Правда? Именно для меня? Или, может, для Насти?" - поинтересовалась Оля.
"Да что же ты так ревнуешь?" - парировала NK.
"Хорошо, что меня посадили между вами. Представляю, если бы вас рядом посадили. Вы бы покусались", - вмешался в диалог девушек DZIDZIO.
Однако Полякова заявила, что ничего такого не случилось бы. Наоборот, они с Настей слились бы в поцелуе.
"Целуйтесь!" - воскликнул DZIDZIO.
И звезды это вмиг сделали.
Оля Полякова и Настя Каменских (скриншот с видео)
Винник и Остапчук были поражены эпатажной выходкой коллег, а сам Носорог, выступление которого спровоцировало этот поцелуй, от увиденного и вовсе упал на колени.
Реакция Остапчука на поцелуй Поляковой и Каменских (скриншот с видео)