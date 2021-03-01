Оля Полякова і Настя Каменських злилися у поцілунку на камеру (фото)
Оля Полякова і Настя Каменських злилися у поцілунку під час ефіру шоу "Маска" на каналі "Україна".
Зіркові детективи вразили глядачів епатажним вчинком прямо на сцені у шостому ефірі масштабного шоу.
Так, під час виступу Носорога, який співав пісню "Вище неба", зіркові детективи почали танцювати у парах - Настя Каменських з Олегом Винником, а Оля Полякова із DZIDZIO.
"Боже, яка краса! Так романтично, що ми всі по парах розбрелися", - зазначила Полякова.
А ведучий шоу Володимир Остапчук у свою чергу зауважив, що окремі рядки цієї пісні могли бути присвячені саме Королеві ночі, у якої з Носорогом із самого початку склався особливий зв'язок.
"Правда? Саме для мене? Чи, може, для Насті?" - поцікавилася Оля.
"Та що ж ти так ревнуєш?" - парирувала NK.
"Добре, що мене між вами посадили. Уявляю, якби вас поряд посадили. Ви б покусалися", - втрутився у діалог дівчат DZIDZIO.
Однак Полякова заявила, що нічого такого не трапилося б. Навпаки, вони з Настею злились би в поцілунку.
"Цілуйтеся!" - вигукнув DZIDZIO.
І зірки це вмить зробили.
Оля Полякова і Настя Каменських (скриншот з відео)
Винник і Остапчук були вражені епатажною витівкою колег, а сам Носоріг, виступ якого спровокував цей поцілунок, від побаченого взагалі впав на коліна.
Реакція Остапчука на поцілунок Полякової і Каменських (скриншот з відео)