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Оля Полякова і Настя Каменських злилися у поцілунку на камеру (фото)

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 12:18
Оля Полякова і Настя Каменських злилися у поцілунку на камеру (фото) Полякова і Каменських поцілувалися (скриншот з відео)
Автор: Styler

Оля Полякова і Настя Каменських злилися у поцілунку під час ефіру шоу "Маска" на каналі "Україна".

Зіркові детективи вразили глядачів епатажним вчинком прямо на сцені у шостому ефірі масштабного шоу.

Так, під час виступу Носорога, який співав пісню "Вище неба", зіркові детективи почали танцювати у парах - Настя Каменських з Олегом Винником, а Оля Полякова із DZIDZIO.

"Боже, яка краса! Так романтично, що ми всі по парах розбрелися", - зазначила Полякова.

А ведучий шоу Володимир Остапчук у свою чергу зауважив, що окремі рядки цієї пісні могли бути присвячені саме Королеві ночі, у якої з Носорогом із самого початку склався особливий зв'язок.

"Правда? Саме для мене? Чи, може, для Насті?" - поцікавилася Оля.

"Та що ж ти так ревнуєш?" - парирувала NK.

"Добре, що мене між вами посадили. Уявляю, якби вас поряд посадили. Ви б покусалися", - втрутився у діалог дівчат DZIDZIO.

Однак Полякова заявила, що нічого такого не трапилося б. Навпаки, вони з Настею злились би в поцілунку.

"Цілуйтеся!" - вигукнув DZIDZIO.

І зірки це вмить зробили.

Оля Полякова і Настя Каменських злилися у поцілунку на камеру (фото)Оля Полякова і Настя Каменських злилися у поцілунку на камеру (фото)Оля Полякова і Настя Каменських злилися у поцілунку на камеру (фото)

Оля Полякова і Настя Каменських (скриншот з відео)

Винник і Остапчук були вражені епатажною витівкою колег, а сам Носоріг, виступ якого спровокував цей поцілунок, від побаченого взагалі впав на коліна.

Оля Полякова і Настя Каменських злилися у поцілунку на камеру (фото)

Реакція Остапчука на поцілунок Полякової і Каменських (скриншот з відео)

Раніше Кароль прокоментувала використання Полякової для її піару.

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