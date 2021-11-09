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Официально: названо имя нового "Холостяка" 12 сезона (фото)

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Вторник 09 ноября 2021 22:56
Официально: названо имя нового "Холостяка" 12 сезона (фото) Фото: названо имя "Холостяка" 12 сезона (пресс-служба СТБ)
Автор: Роман Мирончук

Слухи подтвердились, новым главным героем романтического проекта "Холостяк" в 12 сезоне стал 32-летний украинец Александр Топольский, который построил успешный бизнес в США.

Об этом сообщил телеканал "СТБ" в Instagram.

Александр родился и вырос во Львове. После того, как он окончил университет, сразу переехал в США. Он мечтал построить успешную карьеру за океаном, но его путь был не легким.

Официально: названо имя нового &quot;Холостяка&quot; 12 сезона (фото)

Александр Топольский (фото: instagram.com/alexander_topolsky)

Парень сменил несколько американских городов и видов деятельности. При этом трудности на своем жизненном пути только закалили характер "Холостяка".

В данное время Александр живет в Майами и занимается недвижимостью. Несмотря на то, что он построил в США успешный бизнес, так и не нашел свою вторую половинку.

Официально: названо имя нового &quot;Холостяка&quot; 12 сезона (фото)

Александр Топольский (фото: instagram.com/alexander_topolsky)

"Съемки 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали", - говорится в сообщении.

Когда выйдет 12 сезон

Премьера шоу состоится в эфире "СТБ" в марте 2022 года.

Официально: названо имя нового &quot;Холостяка&quot; 12 сезона (фото)

Александр Топольский (фото: instagram.com/alexander_topolsky)

Что еще известно о "Холостяке"

Топольский был задействован в рекламных роликах и фильмах. Кроме того, он снимался в музыкальных клипах.

Александр любит спорт. Он регулярно публикует фото со спортзала. Он занимался каратэ и боксом. Также украинец катается на сноуборде, лыжах, играет в футбол и плавает.

Официально: названо имя нового &quot;Холостяка&quot; 12 сезона (фото)

Александр Топольский (фото: instagram.com/alexander_topolsky)

В отличие от прошлого "Холостяка" Михаила Заливако, который публиковал много фото с котами, новый "Холостяк", очевидно, больше любит собак.

Официально: названо имя нового &quot;Холостяка&quot; 12 сезона (фото)Официально: названо имя нового &quot;Холостяка&quot; 12 сезона (фото)

Александр Топольский с животными (фото: instagram.com/alexander_topolsky)

Напомним, участник "Холостячк 2" сделал щемящее признание о себе.

Мы также писали о том, что победительница "Холостяка 11" высказалась о драках, комплексах и отношениях Заливако с ее мамой.

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