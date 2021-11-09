Офіційно: названо ім'я нового "Холостяка" 12 сезону (фото)
Чутки підтвердилися, новим головним героєм романтичного проєкту "Холостяк" у 12 сезоні став 32-річний українець Олександр Топольський, який побудував успішний бізнес у США.
Про це повідомив телеканал " СТБ " в Instagram.
Олександр народився і виріс у Львові. Після того, як він закінчив університет, відразу переїхав до США. Він мріяв побудувати успішну кар'єру за океаном, але його шлях був не легким.
Олександр Топольський (фото: instagram.com/alexander_topolsky)
Хлопець змінив кілька американських міст і видів діяльності. При цьому труднощі на своєму життєвому шляху тільки загартували характер "Холостяка".
В даний час Олександр живе в Майамі і займається нерухомістю. Незважаючи на те, що він побудував в США успішний бізнес, так і не знайшов свою другу половинку.
Олександр Топольський (фото: instagram.com/alexander_topolsky)
"Зйомки 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" вже стартували", - йдеться в повідомленні.
Коли вийде 12 сезон
Прем'єра шоу відбудеться в ефірі "СТБ" у березні 2022 року.
Олександр Топольський (фото: instagram.com/alexander_topolsky)
Що ще відомо про "Холостяка"
Топольський був задіяний в рекламних роликах і фільмах. Крім того, він знімався в музичних кліпах.
Олександр любить спорт. Він регулярно публікує фото зі спортзалу. Він займався карате і боксом. Також українець катається на сноуборді, лижах, грає у футбол і плаває.
Олександр Топольський (фото: instagram.com/alexander_topolsky)
На відміну від минулого "Холостяка" Михайла Заливако, який публікував багато фото з котами, новий "Холостяк", очевидно, більше любить собак.
Олександр Топольський з тваринами (фото: instagram.com/alexander_topolsky)
Нагадаємо, учасник "Холостячк 2" зробив щемливе зізнання про себе.
Ми також писали про те, що переможниця "Холостяка 11" висловилася про бійки, комплекси і відносини Заливако з її мамою.