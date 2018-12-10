Оприлюднено ім'я наступного тренера Голосу країни 9

Відео: youtube.com/Голос країни

Творці популярного в Україні вокального шоу Голос країни назвали ім'я наступного зіркового тренера, який буде шукати кращі голоси країни. Ним стала знаменита співачка Тіна Кароль, яка нещодавно захопила кліпом на нову пісню.

Зазначимо, що виконавиця стане тренером Голосу країни вже в шостий раз. За час тренерства вона двічі святкувала перемогу зі своїми підопічними - Антон Копитін у п'ятому сезоні і Олександр Клименко в сьомому.

Фото: Тіна Кароль (прес-служба 1+1)

Як зізналася артистка, вона буде шукати чесний голос і наповнену душу.

"Я вірю в перемогу талановитих учасників. Я завжди прислухаюся до свого підопічного, звертаю увагу на його сильні й кращі якості, не заважаю йому проявляти ті почуття, які він хоче. Важливо, щоб тренер дозволяв учаснику співати ту пісню, яка близька його серцю, його голосу, його думкам. В цьому році я буду шукати красивий тембр, наповнену душу і чесний голос. Голос нації України. Тому моя команда буде сповнена лідерів, творчих особистостей та людей, які не бояться експериментувати і кидати собі виклики", - прокоментувала Кароль.

Фото: Тіна Кароль (прес-служба 1+1)

У промо-ролику проекту Тіна також продемонструвала свою готовність до бою за нову зірку Голосу країни. Співачка запалює в яскравому танці і наспівує мотиви з відомої всім пісні MONATIK "Кружит". Чи перейде вокальна естафета від Тіни Кароль до MONATIK, телеглядачам стане відомо вже найближчим часом.

Нагадаємо, минулого тижня шанувальникам Голосу країни 9 стало відомо, що в новому сезоні в одне з тренерських крісел сяде шоумен і продюсер Потап. Він заявив, що буде шукати в свою команду таланти з народу і зазначив, що в цьому сезоні на глядачів чекає приголомшливий тренерський склад.

Зазначимо, що переможцем "Голосу країни-8" стала підопічна Сергія Бабкіна Олена Луценко. Нещодавно артистка випустила свій перший кліп на пісню "Над Україною". Над зйомками кліпу працювали дві знімальні групи, а екранізувати дебютну роботу Олени Луценко взявся молодий і талановитий режисер Олександр Махач.

Ми також писали про те, що відома українська виконавиця Ані Лорак, суддя шоу "Голос Країни", активно гастролююча в Росії, вважає, що вона причетна до популярності Микити Алєксєєва (Alekseev) і групи KAZKA.

Відео: РБК-Україна