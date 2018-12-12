Новий рік в ефірі: що телеканали покажуть українцям

Фото: колаж РБК-Україна

Стало відомо, що у новорічну ніч готують канали "1+1", "Інтер", "Україна", СТБ, "Новий канал", ТЕТ і ICTV

Для українців, які налаштовані зустріти Новий 2019 рік із включеним телевізором та стежити за святковим ефіром, але не знають, чому віддати перевагу - підготовлено перелік новорічних ефірів. Про це повідомляє "Медіаняня".

Пропонуємо вашій увазі ознайомитися із телеконтентом каналів у ніч з 31 грудня на 1 січня 2019-го. Можливо, ця інформація спростить вам вибір і дозволить дізнатися - який мовник проявив фантазію, хто пішов второваною доріжкою, а хто вирішив здатися конкурентам.

Фото: Вечірній Київ (Скріншот)

"1+1"

Останнім часом складно уявити новорічний ефір на "плюсах" без найпопулярнішої української комік-студії "Квартал 95". Любимі мільйонами артисти традиційно влаштовують яскраве шоу "під ялинку", що користується запаморочливим успіхом. Глядачі каналу 2019-й рік, що приходить, також зустрінуть із талановитими гумористами.

Крім того, в ефірі "1+1" покажуть прем'єри фільмів "Свінгери" та "Скажене весілля". Також очікується телеверсія концерту естрадної співачки Ірини Федішин.

"Інтер"

Цей телеканал організовує скандальний новорічний "вогник". Також на концерті глядач зможе побачити спільний виступ телеведучого Андрія Доманського разом зі своєю дочкою Кірою - режисером-постановником заходу стала Катя Царік.

Святковий ефір розпочнеться з 22:30. Глядачі каналу побачать виступи Софії Ротару, Олега Винника, Таїсії Повалій, Олі Полякової, Вєрки Сердючки, Ірини Білик, Ані Лорак, Макса Барських, Надії Мейхер, MONATIK, Злати Огневич, Віталія Козловського, артиста Серьоги, Міли Нітіч, Alekseev, Влада Ситника, Володимира Гришка, Open Kids і Aviator, дуету "Анна-Марія" та дитячого ансамблю "Парадиз".

Також святковий ефір прикрасять олімпійські чемпіонки Яна Клочкова та Стелла Захарова, а також футболіст Влад Ващук.

Олег Винник (Ілюстративне фото: Styler, колаж)

"Україна"

Глядачі каналу зможуть насолодитися концертом мегапопулярного "ватажка вовчиць" Олега Винника. Також виступлять Оля Полякова, Софія Ротару, DZIDZIO, Настя Каменських, Ірина Білик, Павло Зібров, MONATIK, Макс Барських, Сергій Бабкін, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мірзоян, TARABAROVA, Ольга Цибульська, Ivan Navi, OLEYNIK, групи "Неангели", "Антитіла", "ТІК", KADNAY, Freedom-jazz, "Лисапетный батальйон". Ведучими шоу стануть Лілія Ребрик і Олександр Скічко.

Проект розпочнеться о 20:00 у понеділок, 31 грудня. Як йдеться в релізі прес-служби, будуть "несподівані зіркові дуети, казкові яскраві постановки, прем'єри нових пісень і найпопулярніших артистів у абсолютно нових амплуа".

Зазначається, що знімали новорічне шоу у найбільшому павільйоні кіностудії імені Довженка близько 40 годин.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

СТБ

Телеканал СТБ підготував для новорічного ефіру набір відомих старих радянських кінокомедій. В останній день року о 18:00 покажуть "Діамантову руку", потім святковий кіномарафон продовжить картина "Джентльмени удачі", а сам Новий рік прийде на фоні комедії "Іван Васильович змінює професію".

"Новий канал"

Тут також для глядачів підготували кіно - з 21:00 українцям пропонують проводити рік, що минає, картиною "Красуня і чудовисько", а від 23:00 і до трьох годин ночі покажуть три частини "Класного мюзиклу".

ТЕТ

Цей канал обрав аналогічний шлях для свого новорічного ефіру, однак на противагу колегам стрічки покаже власного виробництва. 31 грудня від 19:00 по 1:30 вівторка 1 січня 2019-го відбудеться показ серій "Одного разу під Полтавою".

ICTV

Артисти "Дизель Студіо" передали новорічну естафету популярному серіалу "Пес". В останній вечір 2018-го року, що минає, канал покаже нові епізоди цього детективного серіалу, зняті спеціально до свят.

Як повідомлялося раніше, в столиці України повним ходом йде підготовка до святкування Нового 2019 року, і головна ялинка країни вже красується на Софійській площі. Також на іншій святкової локації - на Контрактовій площі - розростається ще одне новорічне містечко.

Також ми писали про те, що співак Макс Барських, який нещодавно підкорив сцену в Міжнародному Виставковому Центрі з новим шоу "Сім", розповів, як правильно загадувати бажання на Новий рік.

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Відео: РБК-Україна