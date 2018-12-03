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Названо ім'я першого тренера дев'ятого сезону Голосу країни

Lite » ТВ-шоу 03.12.2018 - 14:56

Відео: Потап готовий до боротьби в новому сезоні "Голосу країни" (youtube.com/Голос країни)

Стало відомо ім'я першого тренера вокального проекту Голос країни 9, прем'єра якого відбудеться на телеканалі "1+1". Ним став Потап - успішний продюсер, шоумен і багатогранний артист, який сидів у суддівському кріслі шоу вже чотири рази.

Він розповів, які голоси хотів би отримати до себе в команду.

"За кілька сезонів тренерства у "Голосі країни", я зрозумів, що цей проект не тільки про голоси і тембри, але і про людей і їх долі. Ключиком до мого повороту в кріслі цього сезону стане виконання, яке не обов'язково повинно бути професійним. Буду радий бачити у своїй команді таланти з народу, адже я і сам 10 років тому був на їх місці. У цьому сезоні буде приголомшливий тренерський склад. Тому я налаштований на те, що поки всі судді будуть яскраво себе проявляти, команда Потапа буде вигравати!" - прокоментував Потап.

Названо ім'я першого тренера дев'ятого сезону Голосу країни

Фото: Потап (прес-служба 1+1)

У промо-ролику проекту він показав свою підготовку до нового сезону в тренажерному залі. Артист заінтригував телеглядачів не тільки сюжетом, в якому він підкачує свої форми, але і піснею Тіни Кароль "Здатися ти завжди встигнеш", яку він наспівував під час тренування. Хто наступний з відомих українських зірок сяде в тренерське крісло проекту, стане відомо вже найближчим часом.

Названо ім'я першого тренера дев'ятого сезону Голосу країни

Фото: Потап (прес-служба 1+1)

Нагадаємо, переможцем "Голосу країни-8" стала підопічна Сергія Бабкіна Олена Луценко. Нещодавно артистка випустила свій перший кліп на пісню "Над Україною". Над зйомками кліпу працювали дві знімальні групи, а екранізувати дебютну роботу Олени Луценко взявся молодий і талановитий режисер Олександр Махач.

Ми також писали про те, що відома українська виконавиця Ані Лорак, суддя шоу "Голос Країни", яка активно гастролює в Росії, вважає, що вона причетна до популярності Микити Алєксєєва (Alekseev) і групи KAZKA.

До речі, Потап здивував блискучим нарядом на червоній доріжці премії M1 Миѕіс Awards 2018.

Відео: РБК-Україна

M1 Миѕіс Awards 2018: Потап здивував блискучим вбранням (фото) Яким буде новий сезон "Топ-моделі по-українськи": кастинги вже відкриті
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