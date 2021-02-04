Названа песня от Украины на Евровидении 2021: вы готовы шуметь?!

На конкурсе Евровидение 2021 группа Go_A представит песню "Шум". Именно с этой композицией, яркий клип на которую был представлен 22 января, Екатерина Павленко и Ко будут пытаться одержать победу для Украины.

О том, что именно "Шум" был выбран для конкурса, артисты сообщили на своей странице в Instagram.

"Привет друзья! Вот уже выбор сделан! Для нас это действительно большая неожиданность. Когда мы выбирали три песни на рассмотрение жюри, то подумали, что не можем не включить в список "Шум", ведь многие из вас просил отправить ее на Евровидение. И мы подумали, что это будет своеобразное проявление внимания к людям, которым эта песня пришлась по душе", - говорят музыканты.

Отметим, что клип на трек "Шум" уже собрал почти 500 тысяч просмотров только в YouTube. Кроме того, пользователи сети почти в один голос утверждают: это шедевр!

"Несмотря на то, что когда мы снимали свой первый клип на телефон, это был дикий мороз и даже наш стедикам не выдержал и умер до начала съемок, мы получали истинное наслаждение от процесса. Нам хотелось подарить вам максимум положительных эмоций и заставить улыбнуться", - отмечают артисты.

Видео: Клип Go_A на песню "Шум"

Текст песни "Шум":

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо розплетемо Шума

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетися, Шуме, розплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Добавим, что в начале марта Go_A представят обновленный вариант песни, с которой и поедут в Роттердам. А также будет новое видео для размещения на официальной платформе Евровидения.

"Ну и что? Вы готовы шуметь с нами ?!" - призвали музыканты.

Группа Go_A (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Международный песенный конкурс Евровидение 2021 проведут в Нидерландах в городе Роттердам. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал отгремит 22 мая.

Напомним, что ранее мы рассказывали о всех условиях и сценариях, как пройдет Евровидение 2021.