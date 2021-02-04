Названа песня от Украины на Евровидении 2021: вы готовы шуметь?!

На конкурсе Евровидение 2021 группа Go_A представит песню "Шум". Именно с этой композицией, яркий клип на которую был представлен 22 января, Екатерина Павленко и Ко будут пытаться одержать победу для Украины.
О том, что именно "Шум" был выбран для конкурса, артисты сообщили на своей странице в Instagram.
"Привет друзья! Вот уже выбор сделан! Для нас это действительно большая неожиданность. Когда мы выбирали три песни на рассмотрение жюри, то подумали, что не можем не включить в список "Шум", ведь многие из вас просил отправить ее на Евровидение. И мы подумали, что это будет своеобразное проявление внимания к людям, которым эта песня пришлась по душе", - говорят музыканты.
Отметим, что клип на трек "Шум" уже собрал почти 500 тысяч просмотров только в YouTube. Кроме того, пользователи сети почти в один голос утверждают: это шедевр!
"Несмотря на то, что когда мы снимали свой первый клип на телефон, это был дикий мороз и даже наш стедикам не выдержал и умер до начала съемок, мы получали истинное наслаждение от процесса. Нам хотелось подарить вам максимум положительных эмоций и заставить улыбнуться", - отмечают артисты.
Видео: Клип Go_A на песню "Шум"
Текст песни "Шум":
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо розплетемо Шума
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетися, Шуме, розплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Добавим, что в начале марта Go_A представят обновленный вариант песни, с которой и поедут в Роттердам. А также будет новое видео для размещения на официальной платформе Евровидения.
"Ну и что? Вы готовы шуметь с нами ?!" - призвали музыканты.
Группа Go_A (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)
Международный песенный конкурс Евровидение 2021 проведут в Нидерландах в городе Роттердам. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал отгремит 22 мая.
Напомним, что ранее мы рассказывали о всех условиях и сценариях, как пройдет Евровидение 2021.