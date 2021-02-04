Названа пісня від України на Євробаченні 2021: ви готові шуміти?!

На конкурсі Євробачення 2021 гурт Go_A представить пісню "Шум". Саме з цією композицією, яскравий кліп на яку було представлено 22 січня, Катерина Павленко і Ко будуть намагатися здобути перемогу для України.

Про те, що саме "Шум" було обрано для конкурсу, артисти повідомили на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт друзі! Одже вибір зроблено! Для нас це справді велика несподіванка. Коли ми обирали три пісні на розгляд жюрі, то подумали, що не можемо не включити до списку "Шум", адже багато хто з вас просив відправити її на Євробачення. І ми подумали, що це буде своєрідний прояв уваги до людей, яким ця пісня припала до душі", - кажуть музиканти.

Зауважимо, що кліп на трек "Шум" уже зібрав майже 500 тисяч переглядів лише у YouTube. Крім того, користувачі мережі майже в один голос стверджують: це шедевр!

"Не дивлячись на те, що коли ми знімали свій перший кліп на телефон, то був дикий мороз і навіть наш стедікам не витримав і помер до початку зйомок, ми отримували справжню насолоду від процесу. Нам хотілося подарувати вам максимум позитивних емоцій і змусити посміхнутися", - зазначають артисти.

Відео: Кліп Go_A на пісню "Шум"

Текст пісні "Шум":

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо розплетемо Шума

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетися, Шуме, розплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Додамо, що на початку березня Go_A представлять оновлений варіант пісні, з якою і поїдуть в Роттердам. А також буде нове відео для розміщення на офіційній платформі Євробачення.

"Ну то що? Ви готові шуміти з нами?!" - закликали музиканти.

Гурт Go_A (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021 проведуть в Нідерландах у місті Роттердам. Півфінали відбудуться 18 та 20 травня, а фінал відгримить 22 травня.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про всіх умови та сценарії, як пройде Євробачення 2021.