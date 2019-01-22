Нацвідбір на Євробачення 2019: названо ім'я ведучої бекстейджа

Надія Матвєєва (фото: прес-служба СТБ)

Бекстейджи можна буде дивитися у соцмережах телеканалу "СТБ"

Вже 9 лютого в прямому ефірі на телеканалах "СТБ" та "UA: ПЕРШИЙ" стартують Національні відбори на Євробачення 2019. Традиційно під час рекламних пауз на офіційних сторінках "СТБ" в Facebook, Youtube та на сайті буде йти пряма трансляція відбору.

Ведучою ексклюзивних включень з бекстейджа буде відома українська телезірка Надія Матвєєва.

"Я дуже рада стати частиною команди, яка створює головний музичний проект країни. Четвертий рік поспіль інтерес до Національного відбору зростає і в Україні, і за її межами. Це конкурс, який пробуджує в людях гордість за свою країну і демонструє, як багато у нас талановитих артистів і гарної музики. Я знаю, скільки емоцій ховається за ретельно відпрацьованими виступами учасників, і хочу показати вам всі секрети, які зазвичай залишаються за кадром. Впевнена, наші включення будуть дуже емоційними!", - ділиться враженнями Надя.

Надія Матвєєва (фото: прес-служба СТБ)

Тривалість трансляції з бекстейджа у кожному прямому ефірі становитиме 1 годину – це чотири рекламних блоку по 15 хвилин, включаючи перерву на голосування.

"У цьому році у нас не буде годинної перерви. Але, як показала практика, цілу годину і не потрібен, так як бажання підтримати свого учасника у глядача виникає в перші 12-15 хвилин перерви на голосування. Тоді ж ми і отримуємо 100% голосів. Судді вже після виступу всіх артистів чітко розуміють, хто сьогодні є їх фаворитом, тому виставляти оцінки більш оперативно їм також не складе труднощів", - коментує керівник Національного відбору на Євробачення Наталя Франчук.

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

Члени журі: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

Музичний продюсер Національного відбору – Руслан Квінта.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Зазначимо, що вже відомий порядок виступу артистів під час Нацвідборів на Євробачення 2019.

При цьому раніше стало відомо, що співачка TAYANNA не буде брати участь у Нацвідборі, чим обурила його організаторів. З цього приводу вже висловився музичний продюсер Нацвідборів Руслан Квінта.

Нещодавно стало відомо, хто ж займе місце Таянни у Нацвідборі на Євробачення 2019.

Хто з українських артистів будуть змагатися в Національному відборі на Євробачення 2019 (video.rbc.ua)