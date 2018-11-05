"Надломіть торти": актори "Кварталу" розповіли, про що не говорять депутати

Таємна Вечеря Президента або про що НЕ говорять Депутати (Відео: YouTube / Студія Квартал 95 Online)

У Києві в Палаці "Україна" на традиційному осінньому записі нової програми "Вечірнього Кварталу" актори не тільки випустили пародію на в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун, але і "пройшлися" по іншим топ-політикам. Коміки студії "Квартал 95" представили сценку під назвою "Таємна Вечеря Президента", яка мала великий успіх у глядачів. Відео номера опубліковано на YouTube.

На сцені за багато накритим столом зібралися Олександр Пікалов (в ролі президента України Петра Порошенка), Олена Кравець (в ролі Юлії Тимошенко), Володимир Зеленський (в ролі Олега Ляшка) та Євген Кошовий (в ролі Віталія Кличка).

На початку сценки закадровий голос каже: "Уявіть: Україна, рік 54-й від різдва Петрова, їдальня Апарату Президента, Таємна Вечеря..."

Скрін: YouTube / Студія Квартал 95 Online

Номер почався із закоику "Порошенка" надломити торти. Потім він зазначив, що зібрав політиків після того, як дізнався, що один з них не зрадить. Далі "президент" зізнався, що останнім часом у всьому бачить біблійні ознаки. Наприклад, київський потоп влітку... Ляшко додав, що і гарячу воду у вино вдалося перетворити, нехай і за ціною...

Скрін: YouTube / Студія Квартал 95 Online

Далі коміки жартували на інші злободенні соціально-політичні теми, чим викликали гарячі оплески в глядацькому залі.

Скрін: YouTube / Студія Квартал 95 Online

В коментарях до ролика користувачі відеохостингу висловлюють захоплення номером, хоча і зазначають, що політичні жарти напередодні президентських виборів мають "особливу" вага:

"Коли "Квартал" топить за одного(ну) з кандидатів, то це вже не "Квартал"";

"Заказуха від Коломойського як і завжди, але ржачно";

"Я цей номер вживу бачив. Це було чудово. Спасибі за той прекрасний вечір";

"Ну як завжди! "Квартал" - на висоті!!!"...

Скрін: YouTube / Студія Квартал 95 Online

Раніше повідомлялося, що лідер "Квартал 95" Володимир Зеленський на шоу розкрив правду про своє президентство.

Зазначимо, що ми вже писали про те, що вийшов новий трейлер популярного українського комедійного серіалу "Слуга народу" з актором, шоуменом лідером студії "Квартал 95" Володимиром Зеленським у головній ролі. У ролику комік розповів про новини, які хоче побачити кожен українець.

Як повідомлялося, раніше комік і актор Євген Кошовий розповів, коли ж "Квартал 95" перестане висміювати політиків.

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Відео: РБК-Україна