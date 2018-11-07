Світ навиворіт: Комаров відправиться на пошуки дикого племені в джунглях Бразилії

Фото: Дмитро Комаров (колаж РБК-Україна)

Ця група людей ніколи не виходила з лісу і не спілкувалася з представниками суспільства

У середу, 7 листопада, на каналі "1+1" вийде третій випуск десятого ювілейного сезону екстремального тревел-шоу "Світ навиворіт" з Дмитром Комаровим. Нагадаємо, у цьому сезоні ведучий разом з командою побував у Бразилії, країні контрастів, у якій тісно поєдналися два різних світи: первісне життя диких племен і цивілізація.

На цей раз Дмитро Комаров покаже глядачам амазонські джунглі, що піддаються активному вирубуванню і спалюванню, а також розповість про винищення диких племен. Ведучий відвідав штат Акрі, де проживає легендарне сімейство, яке все своє життя збирає каучук. Разом з главою сім'ї він буде намагатися здобути матеріал, що перетворюється в подальшому в латекс.

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

Ведучий також відвідав першу місцеву фабрику по виробництву засобів контрацепції, сировиною для яких став натуральний амазонський каучук. Масове виготовлення цих засобів було обумовлено необхідністю захистити від небажаних і смертельних хвороб бідне населення Амазонії.

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

У цьому випуску Дмитро відправиться на пошуки неконтактного дикого племені, яке ховається в глибинах джунглів. Ця група людей ніколи не виходила з лісу і не спілкувалася з представниками суспільства. У них немає назви, і їх мало хто бачив. Останній раз дикунів зміг сфотографувати в повітрі дослідник Карлос Мералис два роки тому.

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

Спеціально для телеглядачів "Світу навиворіт" ведучий знайшов бразильських авіаторів, які погодилися таємно показати місце, де востаннє зафіксували плем'я.

Фото: "Світ навиворіт" у Бразилії (прес-служба 1+1)

Нагадаємо, в перших двох випусках телеглядачі познайомилися з мегаполісом Манаус, який розташувався посеред незайманих джунглів, в якому досі поєднується сучасність і дика природа. А найяскравішою частиною епізоду став феєричний фестиваль - Бій Мей Бумба, який щорічно проводиться в невеликому місті серед диких джунглів.

Раніше Дмитро Комаров розповів, як брав інтерв'ю у бразильського наркобарона.Комаров зізнався, що особливо хвилювався при зустрічі з місцевим наркобароном, так як йому погрожували щонайменше з п'яти пістолетів.

Зазначимо, що Комаров розповів, що Ізаура хотіла б жити в Карпатах.

Відео: РБК-Україна