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МастерШеф: 8 сезон 35 випуск дивитися онлайн

Lite » ТВ-шоу 25.12.2018 - 12:15

У вівторок, 25 грудня, в ефірі каналу СТБ вийде 35 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 35 випуск можна на Lite РБК-Україна.

Минулого тижня стало відомо, що у суперфіналу шоу МастерШеф на каналі СТБ пройшло всього два учасники: Іван Мілановіч і Анжела Липська. Вони стали найсильнішими з двадцятки і сьогодні повинна пройти своє останнє і саме важке випробування за весь проекту.

МастерШеф: 8 сезон 35 випуск дивитися онлайнКадр з шоу МастерШеф 8

У сьогоднішньому випуску МастерШеф відбудеться суперфінал проекту. Анжела і Ваня пройшли величезний шлях, а сьогодні повинні стрибнути вище своєї голови і показати все, на що здатні після 4 місяців проекту.

Відомо, що Анжела вже близько 15 років є вегетаріанкою, тому своє фінальне меню вона, звичайно, теж вирішила робити виключно вегетаріанським.

МастерШеф: 8 сезон 35 випуск дивитися онлайнКадр з шоу МастерШеф 8

"Я вирішила готувати страви української кухні з істинно українських продуктів: гарбуз, чорнобривці, сухофрукти. В Україні 6% вегетаріанців, а я хочу показати, що з наших продуктів теж можна готувати смачні вегетаріанські страви. На МастерШеф ще ніхто такого не робив", - каже Анжела.

Іванко теж взявся за такі страви, які ще ніхто ніколи не готував на проекті.

МастерШеф: 8 сезон 35 випуск дивитися онлайнКадр з шоу МастерШеф 8

"У світі зараз набирає популярність багатоскладова кухня. Марокканська кухня якраз така. Я взявся за неї, тому що на фіналі мені хотілося приготувати щось кардинально інше", - розповідає Ваня.

Впораються учасники з надскладним завданням і зі своїми емоціями, побачимо у вівторок 25 січня о 20:00 на каналі СТБ.

МастерШеф: 8 сезон 35 випуск дивитися онлайнКадр з шоу МастерШеф 8

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