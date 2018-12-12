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МастерШеф: 8 сезон 32 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 12.12.2018 - 09:50

В среду, 12 декабря, в эфире канала СТБ выйдет 32 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 32 выпуск можно на Lite РБК-Україна. 

Проект МастерШеф на канале СТБ подходит к своему финалу, и в сегодняшнем выпуске шоу наконец-то станут известны имена финалистов. Тех счастливчиков, что получат именной китель и попадут на предпоследний этап шоу.

Но перед тем как получить заветную награду, шестерым участникам придется как следует постараться. В сегодняшнем выпуске МастерШеф состоятся самые последние и самые сложные испытания этого сезона.

Сначала для трех команд судьи подготовили один из сложнейших конкурсов: дегустация вслепую. С закрытыми глазами капитаны будут пробовать блюдо от судей, после чего нужно пересказать рецепт и презентацию своему напарнику.

МастерШеф: 8 сезон 32 выпуск смотреть онлайнКадр из шоу МастерШеф 8

А кто не справится с этим заданием, отправится на последнюю, самую страшную битву черных фартуков в этом сезоне. Мало того, что готовить им придется в сложнейших условиях: в подвешенных сетках. Им предстоит делится продуктами с остальными участниками, и за полтора часа приготовить целых два ресторанных блюда!

"Это последний шанс остаться в шоу без права на ошибку. Участники получат или билет в финал, или уедут домой", - говорит Эктор Хименес-Браво.

Кто вылетит из МастерШеф за шаг до своей мечты, и сколько человек пройдет в финал, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 31 выпуск МастерШеф 8.

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