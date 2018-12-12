МастерШеф: 8 сезон 32 выпуск смотреть онлайн

В среду, 12 декабря, в эфире канала СТБ выйдет 32 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.
Смотреть МастерШеф 8 сезон 32 выпуск можно на Lite РБК-Україна.
Проект МастерШеф на канале СТБ подходит к своему финалу, и в сегодняшнем выпуске шоу наконец-то станут известны имена финалистов. Тех счастливчиков, что получат именной китель и попадут на предпоследний этап шоу.
Но перед тем как получить заветную награду, шестерым участникам придется как следует постараться. В сегодняшнем выпуске МастерШеф состоятся самые последние и самые сложные испытания этого сезона.
Сначала для трех команд судьи подготовили один из сложнейших конкурсов: дегустация вслепую. С закрытыми глазами капитаны будут пробовать блюдо от судей, после чего нужно пересказать рецепт и презентацию своему напарнику.
Кадр из шоу МастерШеф 8
А кто не справится с этим заданием, отправится на последнюю, самую страшную битву черных фартуков в этом сезоне. Мало того, что готовить им придется в сложнейших условиях: в подвешенных сетках. Им предстоит делится продуктами с остальными участниками, и за полтора часа приготовить целых два ресторанных блюда!
"Это последний шанс остаться в шоу без права на ошибку. Участники получат или билет в финал, или уедут домой", - говорит Эктор Хименес-Браво.
Кто вылетит из МастерШеф за шаг до своей мечты, и сколько человек пройдет в финал, увидим в 20:00 на канале СТБ.
Ранее мы публиковали 31 выпуск МастерШеф 8.